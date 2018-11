Romania rezolva problema deficitului de forta de munca aducand muncitori din Vietnam

Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), intelegerea de colaborare dintre cele doua state a fost semnata in conditiile in care Romania traverseaza o criza acuta a fortei de munca, iar Republica Vietnam are o populatie de 94 de milioane de locuitori, dintre care aproximativ 60 de milioane sunt persoane apte de munca."Va garantez ca drepturile lucratorilor extra-comunitari, printre care se numara, evident, si cetatenii vietnamezi, au fost, sunt si vor fi respectate in Romania in aceleasi conditii in care sunt si cele ale angajatilor romani. Legislatia romaneasca nu face discriminare intre angajati, lucratorii vietnamezi au aceleasi drepturi ca si cei romani in tara noastra", a afirmat ministrul Muncii, Marius Budai.La randul sau, Dao Ngoc Dung, ministrul Muncii, Invalizilor si Afacerilor Sociale din Vietnam, a precizat ca, in prezent, "pe teritoriul Romaniei lucreaza aproximativ 3.000 de cetateni vietnamezi, care se declara multumiti atat de conditiile de munca, cat si de salariile primite'.Cetatenii vietnamezi lucreaza in Romania inMemorandumul dintre Romania si Vietnam a fost incheiat in conditiile in care mediul de afaceri din Romania reclama un deficit de un milion de angajati pe piata fortei de munca, noteaza Ministerul Muncii.