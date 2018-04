Salariile romanilor ar fi trebuit sa fie cu 25% mai mari in anii trecuti, raportat la productivitate

CNS Cartel Alfa:

"Noile calcule ale Institutului Sindical European (ETUI) si Confederatiei Europene a Sindicatelor (CES) arata ca majorarile salariale in Uniunea Europeana, in ultimii 16 ani, ar fi fost de patru ori mai mari daca ar fi reflectat pe deplin cresterea productivitatii. In teoria economica standard, cresterile salariale ar trebui sa urmeze cresterea productivitatii. Insa, in Europa, productivitatea a crescut mult mai mult decat salariile", se mentioneaza in comunicatul citat.Potrivit calculelor, din 2000 si pana in 2016, productivitatea a urcat de trei ori fata de cresterea salariilor in Germania si Croatia si de doua ori mai mult decat cresterea salariala din Polonia si Belgia.De asemenea, in Austria, productivitatea a crescut cu 65% mai mult decat salariile, cu 60% in Spania si 30% in Olanda.In acelasi timp, in Ungaria, Romania, Portugalia si Grecia salariile reale au scazut, in ultimii 16 ani, in timp ce productivitatea a crescut. De altfel, CNS Cartel Alfa considera ca, in 2016, salariile romanilor ar fi trebuit sa fie cu 25% mai mari, raportat la cresterea productivitatii."Cresterea salariilor a ramas in urma de ani de zile. Lucratorii nu primesc o parte echitabila din valoarea muncii lor. Diferenta mare dintre cresterea productivitatii si cresterea salariilor ofera o dovada solida a necesitatii cresterii salariilor pentru lucratorii din intreaga Europa", afirma Esther Lynch, secretar confederal al Confederatiei Europene a Sindicatelor (ETUC).In Romania, eliminarea contractului colectiv la nivel national si imposibilitatea, prin efectul legii, de a incheia contracte colective la nivel de sector au influentat negativ evolutia salariilor, mai ales in sectorul privat, sunt de parere reprezentantii Cartel Alfa. In acest sens, se mentioneaza ca, la nivel de companie, doar 1 din 20 salariati din sectorul economic beneficiaza de prevederile unui contract colectiv de munca."Blocajele in negocierea colectiva sunt cauzate de reforma legislatiei muncii impusa de FMI in 2011 si pe care toate guvernele de atunci au refuzat sa o corecteze. Pentru a obtine o crestere decenta si sensibila a salariilor trebuie sa aiba loc negocieri colective intre sindicate si angajatori, iar Guvernul trebuie sa deblocheze legislatia pentru a permite si incuraja negocierile salariale colective', a declarat Bogdan Hossu, presedintele CNS Cartel Alfa.Conform comunicatului, 2016 este cel mai recent an in care sunt disponibile date privind salariile la nivel european si, chiar daca de atunci s-au intregistrat cresteri salariale, inclusiv unele negocieri substantiale in Germania, faptul ca productivitatea a depasit cu mult salariile in acest secol este o realitate.