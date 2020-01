Sondaj BestJobs:

Comparativ, la inceputul anului trecut, doar patru din zece angajati romani se declarau nemultumiti de situatia lor profesionala si luau in calcul gasirea unui nou job.Astfel, schimbarea jobului, familia si sanatatea sunt principalele prioritati ale angajatilor romani in acest an.Un salariu mai mare si mai mult timp liber sunt principalele motive pentru care schimbarea jobului este printre prioritati pentru majoritatea angajatilor in 2020, mai ales ca, din punct de vedere salarial, 2019 nu a fost prea productiv pentru o buna parte dintre ei.Salariul a stagnat sau chiar a scazut pentru peste 40% dintre angajati, arata un sondaj realizat de BestJobs la finele anului trecut.Un alt motiv invocat de 42% dintre respondenti este ca vor sa schimbe angajatorul, mediul de lucru sau echipa. Totodata, aproape patru din zece considera ca nu au suficiente oportunitati de dezvoltare personala, iar trei din zece au intrat in noul an fara a se simti motivati la actualul loc de munca.Un sfert dintre respondenti se mai plang de faptul ca lucreaza intr-o companie in care le este dificil sa avanseze, iar 13,4% afirma ca nu le mai place ceea ce fac.Peste o treime dintre respondenti analizeaza optiunea de a-si schimba complet domeniul de activitate, 14% au in vedere sa isi caute un job in afara tarii, iar alti 17% sunt indecisi, insa nu exclud aceasta optiune."Schimbarile din societate se reflecta profund pe piata muncii. Avem, pe de o parte, inflatia ridicata care a erodat o buna parte din veniturile romanilor si le-a scazut puterea de cumparare, conducand la nemultumirea angajatilor. Apoi, continua trendul inceput in urma cu cativa ani: romanii pun tot mai mare pret pe timpul dedicat familiei si celor dragi.Daca facem o comparatie cu rezultatele sondajului efectuat tot de catre BestJobs la inceputul anului trecut, cand patru din zece angajati aveau in plan schimbarea jobului, vedem o crestere cu 50% a numarului celor interesati de un nou loc de munca, un procent substantial. Iar 'mingea' e la angajati", declara Dan Puica, CEO BestJobs.Pentru sase din zece respondenti platformele online de recrutare asigura cele mai mari sanse pentru gasirea unui job nou, iar recomandarile / referintele sunt importante pentru 30% dintre acestia. Altii vor sa isi maximizeze sansele de succes aplicand direct la companiile la care vor sa se angajeze.