Siguranta locului de munca a devenit mai importanta pentru angajati decat programul flexibil, masa de pranz sau bonificatiile

Asigurarea sigurantei locului de munca si fidelizarea salariatilor cheie, prin pachete de beneficii suplimentare, reprezinta principalele tendinte intr-o piata HR puternic afectata de lipsa de personal si de concurenta salariala venita dinspre sectorul public.Evenimentele de pe scena publica din acest inceput de an au influentat intr-un mod semnificativ asteptarile mediului de afaceri. Astfel, daca in 2018, programul flexibil, masa de pranz si bonificatiile suplimentare cresteau in topul preocuparilor, in primul barometru din 2019, lansat cu ocazia Train Your Business (a II-a editie), eveniment desfasurat pe 1 Martie la Hotel Intercontinental, siguranta locului de munca a revenit printre primele mentiuni.Intrebati care sunt elementele care fac diferenta intre ofertele de munca in 2019, pe primul loc s-a situat pachetul salarial, mentionat de 67% dintre respondenti (avans de 5% fata de 2018), urmat de reputatia firmei, mentionata de 52%, in crestere cu 9% fata de editia anterioara, si de siguranta locului de munca, element care a avansat, din prisma numarului de mentiuni, cu 14% fata de anul trecut, la 47%."2019 a adus multe incertitudini in economie. Deprecierea leului, scumpirea creditarii, modificarile fiscale si prognozele privind posibila incetinire a cresterii economice au starnit semne de ingrijorare in randul angajatilor romani. Iar vestile privind inchiderea unor fabrici din vestul tarii si plecarea unor investitori straini au amplificat teama ca, in acest an, companiile vor trece la masuri de criza, de la reduceri de salarii si disponibilizari la inchiderea activitatii. Asa s-a ajuns ca multi dintre angajati sa se intrebe daca locul de munca este unul sigur, stabil, iar compania la care lucreaza este indeajuns de solida incat sa reziste provocarilor", a declarat Adrian Negrescu, managerul Frames."Siguranta locului de munca, mentionata de tot mai multi respondenti, are, in primul rand, o dimensiune aspirationala. Experinta crizei economice a aratat ca, indiferent de nivelul de cariera, locul de munca in mediul privat nu este garantat nimanui. Siguranta locului de munca poate fi privita doar din prisma dorintei angajatilor de a munci mai responsabil, mai eficient, in speranta ca rezultatele ii vor face indispensabili companiei", a mentionat Alexandru Baltat, managerul Train Your Brain.Dincolo de pachetul salarial, reputatia firmei si siguranta locului de munca, respondentii la Barometrul pietei fortei de munca 2019 au mentionat, la capitolul avantaje care fac diferenta intre ofertele de munca: asigurarea medicala privata (in crestere cu 12% fata de editia precedenta), programul flexibil, decontarea transportului, suportul financiar pentru traininguri, abonamentul la sala de sport, decontarea mesei de pranz si reducerile la diversi parteneri comerciali.Interesul in crestere al respondentilor pentru asigurarea medicala privata trebuie pus in legatura directa cu scandalurile din sistemul sanitar, din acest inceput de an - moartea unor pacienti in spitalele publice in urma unor infectii nozocomiale, cazurile de medici fara atestat, declansarea epidemiei de gripa etc.Majorarea salariilor din sectorul public a pus presiune pe piata fortei de munca din Romania. La editia a V-a a Barometrului, cei 500 de respondenti din focus-grupul Frames&Train Your Brain au fost chestionati, in premiera, despre acest aspect.Intrebati ce ar alege, daca ar avea doua oferte de joburi similare - la stat si la privat, 47% dintre respondenti au indicat sectorul public, 32% pe cel privat, in timp ce 21% au evitat sa raspunda."Interesul respondentilor pentru sectorul public trebuie pus in legatura directa cu siguranta locului de munca si cu evolutia economica impredictibila din 2019", se precizeaza in Barometrul Frames&Train Your Brain.Chiar daca mediul privat ofera incomparabil mai multe oportunitati, functia publica, indiferent de nivel, asigura, in viziunea multora dintre respondenti, garantia unui salariu care vine la timp si a unui loc de munca stabil, imun la o posibila noua criza economica.Din discutiile cu o parte dintre respondenti a reiesit ca semnele de intrebare legate de joburile din sectorul public sunt legate, in primul rand, de conditionalitatile de ordin politic, de existenta unor retele de interese clientelare si de asigurarea unui mediu de lucru similar cu cel din sectorul privat.In conditiile crizei de personal cu care se confrunta economia de cativa ani, recrutarea angajatilor profesionisti a ajuns la acelasi nivel de importanta cu extinderea business-ului.Dincolo de asteptarile angajatilor, potrivit Barometrului Frames&TrainYourBrain, cele mai multe companii vor continua sa extinda beneficiile acordate angajatilor.67% dintre angajatori au declarat ca sunt dispusi sa ofere mai multe beneficii salariatilor, in timp ce 28% au afirmat ca au deja un sistem de bonificatie care isi arata efectele. 15% au evitat sa raspunda invocand, in marea lor majoritate, incertitudinile din economie.Domeniile care vor atrage cea mai dinamica evolutie pe piata de HR in acest an vor fi, potrivit estimarilor companiilor, IT-ul, mentionat de 65% dintre respondenti si retailul (56%).In topul sectoarelor cu cea mai dinamica evolutie pe piata resurselor umane, se vor afla si serviciile (47%), sectorul medical/pharma (28%), sectorul constructiilor (22%), serviciile de suport (17%) si industria auto, inclusiv service-uri (16%).Interesant este ca, daca anul trecut sectorul constructiilor se afla in prim-plan (52%), in 2019 cererea de munca in acest sector se anunta a fi mai redusa, fenomen pus in legatura directa cu deciziile privind majorarea salariului minim in constructii si incetinirea activitatii in acest sector, urmare a scumpirii creditarii.Intrebati care sunt cele mai noi beneficii intrate in pachetele de motivare a angajatilor, cei mai multi oameni de afaceri au mentionat abonamentele de servicii medicale (31%), cursurile de pregatire si formare (27%) si abonamentele la salile de fitness (15%), precum si biletele la diverse evenimente artistice (spectacole de teatru, film, concerte etc.) (9%).Cea de-a V-a editie a Barometrului Frames&TrainYourBrain a fost realizata in perioada 1-15 februarie 2019, pe un esantion de 500 de respondenti din tot spectrul economic (oameni de afaceri, manageri din companii, responsabili HR, angajati) . Metoda folosita a fost interogarea online&telefonica, iar marja de eroare este de +/- 3%.