Statul vrea sa-i premieze cu 12.500 de lei pe romanii care renunta la locul de munca din Spania sau Italia

"Noi organizam burse ale locurilor de munca, impreuna cu patronatele, in diferite orase din Spania si Italia, tocmai pentru a-i stimula sa revina, iar una dintre masuri este oferirea de 12.500 de lei pentru cei care revin si-si gasesc un loc de munca in tara", a spus Miclau.Totodata, el a amintit si de faptul ca, recent, Guvernul a decis sa majoreze la 20.000 contingentul de lucratori din tari non-UE care pot fi angajati in Romania.Pe 30 ianuarie, Guvernul a aprobat un contingent de 20.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in 2019, in crestere cu 5.000 fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS).Aceasta dupa ce, anul trecut, Guvernul a suplimentat cu 8.000 contingentul de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania."Masura de suplimentare a contingentului aprobat initial anul trecut a fost adoptata dupa ce s-a inregistrat o crestere cu peste 50% a numarului de avize de munca eliberate", se spune in comunicat.Potrivit sursei citate, decizia privind stabilirea contingentului din acest an la 20.000 de lucratori nou-admisi a fost luata avand in vedere potentialul de dezvoltare economica a Romaniei, necesitatea de a asigura forta de munca ceruta in unele sectoare de activitate sau meserii, care nu poate fi acoperita de lucratorii romani, dar si pentru a preveni situatiile in care strainii lucreaza in Romania fara forme legale.