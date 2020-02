Topul salariilor pe orase

Domeniile cu cele mai mari salarii

IT - salariu mediu 5.731 de lei pe luna

Juridic - cu venituri lunare de 4.571 de lei pe luna

Banking - 4.226 de lei pe luna

Resurse Umane - 4.048 de lei pe luna

Pe primele locuri in topul celor mai mari salarii pe orase se numara Bucuresti, cu un salariu mediu net de 3.684 de lei, Ilfov, cu 3.118 lei, si Cluj, cu 3.115 lei.Imbucurator este faptul ca, oficial, salariul mediu a depasit 2.000 de lei net pe luna in aproape toate judetele Romaniei. Doar in Vrancea salariul mediu este sub 2.000 de lei, adica 1.999 lei, potrivit Institutului National de Statistica.Salarii de peste 2.600 de lei mai castiga angajatii din Iasi (2.650 lei), Sibiu (2.676 lei), Brasov (2.680 lei), Timis (2.945 lei), Ilfov (2.913 lei).Potrivit analistilor financiari, chiar daca in Capitala sunt cele mai mari salarii nete, exista un trend de crestere accelerat al salariilor din Cluj, Timis, Brasov sau Sibiu.Economistii preconizeaza ca in cinci ani Clujul ar putea ocupa locul 1 in topul celor mai mari salarii, depasind Bucurestiul in ceea ce priveste remuneratiile medii.De precizat este si faptul ca diferentele salariale nu reflecta dezvoltarea economica a anumitor regiuni. In Bucuresti sunt salarii mai mari deoarece Capitala ofera locuri de munca bine platite, iar aici se regasesc sediile celor mai mari companii si multinationale, cu angajati care au studii superioare. De asemenea, in Bucuresti sunt cei mai multi angajati IT, cu salarii foarte mari.La polul opus, in Suceava de exemplu, economia este dezvoltata, insa pe industrii cu salarii mici, precum confectii sau incaltaminte.Referitor la domeniile cu cele mai mari salarii in Romania se numara IT-ul, domeniul juridic, bancherii si specialistii in resurse umane, potrivit raportului anual HR Review & Trends, lansat de eJobs.Sub nivelul de 4.000 de lei se pozitioneaza domenii precum Finantele si Contabilitatea (3.930 de lei), Controlul Calitatii (3.646 de lei), Asigurarile (3.565 de lei), Constructiile si Imobiliarele (3.234 de lei), Administratia publica (3.197 de lei) si Inginerie mecanica (3.077 de lei).La polul opus, domeniile cu cele mai mici salarii se afla industria Textila (1.987 de lei), industria Prelucrarii Lemnului (2.239 lei), Servicii (2.281 lei) si Paza si Protectie (2.335 lei). Cele mai mari salarii din Romania.Potrivit statisticilor 7.000 de angajati din Romania castiga in prezent 30.000 de lei salariu brut . Asadar, conform aplicatiei calculator salariu net, acestia incaseaza 17.500 de lei net, pe luna.Cel mai bine platite 10 persoane din Romania incaseaza peste 160.000 de lei brut pe luna (93.500 de lei net/luna). Acesti salariatitii de directori sau presedinti de companii. In top se regaseste si un medic, care are un salariu de 100.000 de lei pe luna.In sectorul auto, exista salariati care incaseaza in fiecare luna intre 180.000 lei si 190.000 lei brut (circa 105.300 - 111.000 lei net). Topul este incheiat de un sef de serviciu din industria prelucratoare, cu un salariu lunar de 160.000-170.000 lei brut, adica 93.600 - 99.450 lei net.