Ultimele zile in care studentii si absolventii pot accesa 800 de joburi in cadrul Targului Virtual Hipo.ro pentru Absolventi

Ce abilitatii sunt cautate la candidatii juniori in 2018?

Ce salarii pot castiga juniorii in 2018?In urma studiului realizat de Hipo.ro in luna mai 2018 a reiesit ca 22% dintre absolventii promotiilor anterioare au avut la primul job full-time un salariu net cuprins intre 700 si 1100 RON, iar procentul tinerilor care au obtinut un salariu peste 2000 RON a fost de 21%.Angajatorii sunt dispusi sa valorifice mai mult capacitatile juniorilor, acest lucru putand fi observat si in beneficiile pe care companiile le ofera: training-uri si cursuri de specializare, burse de studiu, vacante platite, zile de concediu suplimentare, bonuri de masa, asigurari medicale private.Angajatorii ofera joburi in departamente multiple astfel tinerii avand o diversitate de optiuni de cariera din care pot alege. Cele 60 de programe de internship si trainee dedicate studentilor in an terminal sau proaspat absolventilor presupun perioade de invatare intensiva si implicare directa in activitatile companiei.Abilitatile de comunicare si adaptabilitatea sunt competentele cele mai urmarite de angajatori in procesul de recrutare al candidatilor juniori, conform unei cercetari Hipo efectuata in randul a 330 de companii din Romania.Recruiterii pun din ce in ce mai mult accent pe flexibilitatea candidatiilor, avand in vedere modul alert in care evolueaza piata fortei de munca si aparitia de job-uri noi, cu responsabilitati si cerinte noi.Alte competente pe care recruterii le urmaresc sunt orientarea catre rezultate, proactivitatea si capacitatea de a lucra bine in echipa.Lipsa experientei anterioare nu mai reprezinta un obstacol, deoarece majoritatea companiilor (90%) ofera programe de training sau dezvoltare profesionala pentru tinerii care se afla la inceput de drum, conform aceluiasi studiu Hipo - Piata fortei de Munca in 2018.Cele 800 de joburi in cadrul targului virtual sunt disponibile la nivel national in companii precum KPMG Romania, Bosch Service Solutions, Vodafone Shared Services, British American Tobacco Romania, Libra Internet Bank sau HeidelbergCement Romania, dar si la nivel international in cazul WALTER GROUP Austria.Pentru a accesa joburile din cadrul Targul Virtual Hipo.ro pentru Absolventi 2018 cei interesati trebuie sa aplice pana pe 13 august 2018.