Criza de specialisti forteaza companiile sa ofere salarii cu 10-20% mai mari decat la inceputul anului

Piata muncii a avut o evolutie accelerata in prima jumatate din 2018, rata somajului atingand minimul istoric de 4,5% conform datelor oficiale. Pe platforma de recrutare online BestJobs, angajatorii au scos la concurs aproximativ 200.000 de locuri de munca, cu aproape 60% mai multe fata de aceeasi perioada din 2017, iar tendinte similare de recrutare sunt asteptate si in a doua jumatate a acestui an.Studiu BestJobs a fost desfasurat pe un esantion de 682 companii mici, medii si mari din Romania. Pentru fiecare pozitie, 73% dintre companiile care vor face angajari cauta intre 1 si 5 candidati, iar cele mai bune perspective de angajare sunt in domenii precum "Vanzari", "Administrativ" (57%) si "Productie" (54%) . In schimb, angajatii specializati in domeniile "Medicina" si "Farmacie" sau "HoReCa" vor avea mai putine oferte de munca la dispozitie.Cea mai mare concurenta pentru un loc de munca in primele sase luni din 2018 a fost in domeniul vanzarilor, cu peste 6.000 de pozitii deschise, urmat de Inginerie, cu aproximativ 3.000 de pozitii noi, IT si Auto-Transport, fiecare cu peste 2.400 de pozitii deschise. Angajatii din HoReCa au fost si ei la mare cautare, cu peste 600 de pozitii deschise doar in perioada martie-mai 2018, pe fondul tendintelor de recrutare pentru joburi sezoniere.La polul opus, domeniile care au avut nevoie de cea mai putina forta de munca in perioada analizata sunt Finantele si Administrativ, care au inregistrat 495, respectiv 330 de job-uri disponibile in primele sase luni din 2018. In total, job-urile disponibile pe platforma de recrutari au inregistrat peste 300.000 de aplicari.Cele mai multe pozitii deschise in a doua jumatate a acestui an vor fi pentru job-uri de birou (white collars, 47%), urmate de cele pentru muncitori calificati (41%) . Companiile cauta cu precadere candidati pentru pozitii full-time, in timp ce doar 24% dintre angajatori spun ca au in plan sa recruteze si pentru pozitii part-time sau project-based. Majoritatea pozitiilor noi din perioada iulie-decembrie 2018 se adreseaza candidatilor cu 2-5 ani experienta (54%), urmate de cele pentru candidati entry-level, cu pana la 2 ani de experienta (37%).Criza de specialisti impinge companiile sa faca eforturi pentru a atrage talente.pentru pozitiile noi, comparativ cu inceputul anului. Alti 18% dintre angajatori cred ca este nevoie de pachete salariale cu 10%-20% mai generoase, iar 2% dintre angajatori se asteapta inclusiv sa fie necesar sa ofere salarii chiar si cu 20% mai mari pentru pozitii similare comparativ cu inceputul anului.In prima jumatate de an, job-urile cele mai cautate au fost cele din cadrul unor companii precum eMag si Jysk, acestea inregistrand peste 10.000 de aplicari fiecare, urmate de job-urile din cadrul Interbrands si Oracle, cu peste 8.000 de aplicari pentru pozitiile deschise.