Violeta Alexandru: Muncim mult, ne agitam mult si nu avem eficienta

"Aici erau si cifrele pe care le avem (150.000 de angajati n.r.). Nu este vorba daca sa fie inlocuiti total, partial, asa fara nicio analiza. Constatarea mea, la Ministerul Muncii cel putin, si sunt in plina evaluare in minister, urmand ca in foarte scurta vreme sa le finalizez si pe cele de la Casele Nationale de Pensii, cu ANOFM (Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca n.r), AJOFM, Inspectia Muncii, cu ITM-urile (Inspectoratele Teritoriale de Munca n.r), respectiv ANPIS (Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala n.r), dar am avansat putin cu situatia de la Ministerul Muncii, impresia mea este ca muncim mult, ne agitam mult si nu avem eficienta. (...) O concluzie la care am ajuns este ca sunt activitati intense in unele dintre compartimentele serviciilor din minister, problema este ca nu avem eficienta, pe de o parte, si ca nu stim sa normam munca de asa maniera incat sa ajungem la rezultat si atunci da, probabil tot timpul vor fi justificari ca e nevoie de oameni mai multi, ca sunt necesari angajati in plus. Fiecare manager, fiecare conducator de institutie ar trebui sa stie foarte bine potentialul oamenilor, sa gaseasca o justa masura intre momentul in care simte ca sunt incarcati suficient si atunci este nevoie sa se gaseasca cu adevarat specializarea sau tema, domeniul in care are nevoie de resursa suplimentara si unde ne-am specializat - ca avem si aceasta realitate in sistemul public - in a trage de timp. Fac o lucrare vreo doua saptamani si de fapt acolo rezultatul se putea atinge intr-o mult mai scurta perioada", a spus Alexandru.Ministrul a precizat ca optica acestui Cabinet este sa se faca o evaluare cat se poate de serioasa din acest punct de vedere, "cu toata rigoarea"."Eu va spun cinstit ca optica acestui cabinet este sa se faca o evaluare cat se poate de serioasa. Nu stiu daca o sa fie farmacie, dar eu cel putin ma tin serios de treaba. Nu am razbunari, nu am nimic cu nimeni, dar am evaluat cu toata rigoarea. Unde este eficienta, unde am nevoie de oameni cu o anumita calificare, incerc sa comasez anumite directii si anumite servicii in care consider ca o impreunare a expertizei, de exemplu in partea de statistica si de analiza de date, eu cred ca toate deciziile care s-au luat in ultimul an cu privire la salarizare s-au luat inertial, s-au luat istoric. Nu a facut nimeni o analiza in profunzime. (...) Deci vom face o analiza, in mod evident vor fi niste scaderi, dar nu vor fi facute nici cu razbunare si nici cu dorinta de a demonstra ceva, ci doar de a eficientiza", a mai spus seful de la Munca.