Ai lucrat in strainatate si te-ai intors in Romania? Grabeste-te sa-ti completezi declaratia fiscala

Cu atat mai mult cu cat acest lucru presupune oportunitatea primirii taxelor platite in plus."Lucrul cel mai important de retinut este faptul ca taxele pot fi rambursate din ultimii 4-5 ani. Acest lucru presupune ca persoanele care au muncit in strainatate in aniiau acum ultima sansa pentru a completa declaratia fiscala. Va recomandam sa incepeti procesul de rambursare al taxelor din aprilie", ne spune managerul general RT TAX, Adriana Ciupe.Pentru a incepe procesul de rambursare al taxelor, o persoana trebuie sa afle care sunt documente necesare pentru acest proces.De obicei, sunt necesare documente de la angajator care contin informatii despre venitul persoanei si taxele platite.In functie de tara straina, sunt necesare si alte documente sau fluturasii de salariu."Persoanele care nu au toate documentele, pot aplica pentru rambursarea taxelor. Este foarte comun ca persoanele sa aplice pentru rambursarea taxelor si nu au unele documente. In aceste cazuri, noi contactam fostii angajatori pentru a le obtine." - ne explica A. Ciupe.De asemenea, persoanele care au muncit in strainatate trebuie sa se intereseze daca pot primi si alte beneficii. In tari precum Germania sau Norvegia, exista sisteme de primire a alocatiei foarte bine dezvoltate:"De exemplu, daca unul dintre parinti lucreaza in Germania, iar celalat locuieste in Romania, familia poate cere alocatia pentru copii, Kindergeld. Suma de bani variaza intre 194 EUR si 225 EUR pe luna. Si Norvegia are grija de copiii expatriatilor - alocatiile apartin copilului pana cand acesta implineste 18 ani ", ne-a comunicat A. Ciupe.Conform expertilor fiscali, prin completarea corecta a declaratiei fiscale si trimiterea informatiilor catre autoritatea fiscala straina, rambursarile pot reprezenta o suma considerabila in buzunar. Romanii primesc in medie 804 EUR.