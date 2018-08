Cine ramane sa stinga lumina? 55% dintre romani ar vrea sa lucreze in alta tara! Majoritatea sunt tineri educati din mediul urban

Studiu Bestjobs

Cei mai multi dintre respondentii romani care si-ar dori sa lucreze intr-o alta tara au sub 30 de ani si au studii superioare.

Instabilitatea politica influenteaza motivatia romanilor de a lucra peste hotare

Romania se afla pe acelasi palier cu state precum Austria, Germania, Italia, Irlanda, Belgia sau Danemarca in ceea ce priveste dorinta de mobilitate a fortei de munca (intre 50% si 60% dintre respondenti).In ceea ce priveste top 10 tari unde si-ar dori sa lucreze, romanii au ales state precumIn acelasi timp, Romania a fost si ea nominalizata in top 5 state in care si-ar dori sa lucreze respondentii din Israel, Coreea de Sud, Italia, Turcia, Ghana, Nigeria, Egipt, Norvegia, Grecia sau Qatar.La nivel global, topul celor mai atractive tari in care candidatii ar dori sa lucreze este condus de Statele Unite ale Americii, Germania, Canada, Australia si Marea Britanie.Printre cele mai importante motive pentru care romanii ar alege sa lucreze intr-o alta tara se numara dorinta de a avea un trai mai bun, instabilitatea politica din Romania, accesul la servicii guvernamentale si sociale mai bune si oportunitati mai bune de cariera."Observam ca in multe state din Europa Centrala si de Est disponibilitatea de relocare a candidatilor a scazut semnificativ in ultimii ani, pe fondul imbunatatirii conditiilor economice. Si totusi, in tari precum Romania,reuseste sa influenteze tot mai mult decizia de mobilitate a fortei de munca, in contextul in care angajatii isi doresc nu doar siguranta financiara, ci si", declara Madalina Dan, Clients Manager in cadrul Bestjobs.Studiul "Global Talent" privind preferintele candidatilor in ceea ce priveste mobilitatea si ocuparea unui loc de munca este unul dintre cele mai mari studii la nivel mondial, cu participarea a peste. In Romania, studiul a fost realizat in parteneriat cu Bestjobs, pe un esantion deeste una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania. Cu o experienta de peste 18 ani in domeniu, Bestjobs a fost implicata in transformarea si inovarea industriei de recrutare online si integreaza astazi tehnologii digitale de ultima generatie pentru a oferi cele mai eficiente solutii de angajare.Cu un numar de peste 2,5 milioane de profesionisti conectati la piata muncii si peste 25.000 de joburi active in orice moment, atat in tara, cat si in strainatate, Bestjobs creeaza conexiuni intre toti cei care vor sa gaseasca un job mai bun si angajatorii care cauta noi talente.Recent, portalul de recrutare online a lansat serviciul de staffing pentru perioade scurte de timp, prin care utilizatorii au posibilitatea sa experimenteze mai multe joburi si sa nu mai depinda de un program fix de lucru.