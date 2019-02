Iata ce joburi sunt disponibile pentru studentii din Bucuresti care vor sa lucreze in Germania in vacanta de vara

Oferta primita de la angajatorii germani, prin intermediul Agentiei Federale pentru Ocuparea Fortei de Munca din Koln, vizeaza perioada vacantei de vara (doua luni), fiind disponibile 30 de posturi in domeniul hotelier - gastronomic, in gastronomia de sistem (fast-food), in productia industriala si in domeniul serviciilor.Agentia mentioneaza ca, pentru aceste locuri de munca, se pot inscrie persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 - 35 de ani, care urmeaza cursuri de zi la o institutie de invatamant de stat sau particulara acreditata conform legii si care au cunostinte bune/foarte bune de limba germana.Persoanele interesate se pot adresa consilierului EURES din cadrul agentiei judetene in raza careia au domiciliul sau studiaza si vor depune un dosar cu urmatoarele documente: copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni); fisa de solicitare - Bewerbung - completata in doua exemplare la calculator, printata fata - verso si semnata (formularul tipizat si instructiunile de completare a acestuia se gasesc pe site-ul www.anofm.ro la sectiunea Comunicare/Anunturi diverse); adeverinta de la facultate in care sa se specifice anul de studii si ce tip de cursuri urmeaza studentul (tipizat facultate); adeverinta de la facultate - Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat precum si instructiunile de completare sunt postate pe site-ul www.anofm.ro la sectiunea Comunicare/Anunturi diverse) ); trei fotografii tip pasaport; copie permis de conducere (daca este cazul).Data limita pentru depunerea dosarelor este 14 februarie 2019. Informatii suplimentare pot fi solicitate consilierilor EURES din cadrul AJOFM/AMOFM Bucuresti.