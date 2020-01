Locuri de munca in Germania pentru studentii romani: Pana cand poti aplica

Potrivit unui comunicat al institutiei, pentru unul dintre cele 30 de locuri de munca disponibile, pot aplica studentii cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, care urmeaza cursuri de zi la o facultate de stat sau particulara, acreditata conform legii, si care au cunostinte bune sau foarte bune de limba germana.Posturile vacante sunt in domeniul hotelier - gastronomic, gastronomia de sistem (fast-food), productia industriala si domeniul serviciilor.Studentii care au domiciliul in Bucuresti sau sunt inregistrati la o institutie de invatamant superior din acest municipiu se pot adresa consilierului Eures din cadrul AMOFM Bucuresti, in vederea inregistrarii aplicatiilor.Inregistrarea se va putea face pana pe data de 14 februarie 2020, in intervalul luni - joi (intre orele 10:00 - 15:30), respectiv vineri (in intervalul orar 10:00 - 13:00).