Peste 550 de joburi disponibile in strainatate, prin reteaua EURES. Norvegia cauta doi frizeri! Vezi si alte oportunitati

Conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, in Malta - 158, majoritatea pentru soferi de autobuz, iar in Germania sunt 87 de locuri pentru soferi de camion.De asemenea, Marea Britanie ofera 61 de locuri de munca, majoritatea pentru macelari, iar Cehia dispune de 30 de locuri de munca, pentru operatori CNC si forjori.Totodata, in Belgia sunt disponibile 28 de locuri de munca, in Finlanda - 11, Luxemburg - 10, iar in Norvegia, doua locuri pentru frizeri, prin reteaua EURES