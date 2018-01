Peste 900 locuri de munca in strainatate, prin Eures Romania. Malta cauta specialisti in teleshopping si soferi de autobuz. Vezi si alte oportunitati!

Potrivit sursei citate, in Portugalia sunt disponibile 300 de posturi pentru culegator de zmeura si 30 pentru culegator de mure, afine si zmeura, in timp ce in Spania sunt vacante 150 de posturi de agricultor, 10 de sudor, trei de tehnician si un post de montator structuri (panouri) metalice.De asemenea, in Malta, angajatorii pun la dispozitie 155 de locuri de munca, dintre care 150 pentru sofer de autobuz si cinci pentru specialist vanzari televizate.Lista tarilor in care sunt vacante locuri de munca prin intermediul retelei Eures Romania mai cuprinde: Germania (87), Marea Britanie (55), Cehia si Slovenia (cate 30), Belgia (28), Finlanda (11), Luxemburg (10), Norvegia (doua posturi) si Lituania (un post).Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta, unde consilierul EURES ii poate indruma.