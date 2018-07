Exodul creierelor: Romania nu stie sa profite de cunostintele acumulate de tineri in strainatate

"Case frumoase, noi, ridicate in locuri pustii. Nici ca ne-am putea imagina un tablou mai expresiv al efectelor generate de emigratia romanilor, pe care Banca Mondiala a cercetat-o intr-un raport recent. Daca va intrebati cine sunt proprietarii acestor 'case-fantoma',trebuie doar sa va uitati la numarul mare de romani care traiesc si lucreaza in strainatate - intre 3 si 5 milioane, conform unor estimari sau 3,6 milioane, conform datelor ONU (2017) . Dintre acestea, 2,7 milioane de persoane sunt apte de munca, echivalentul a 20,6% din populatia aflata la varsta activa a Romaniei", scriu cei de la Banca Mondiala.In conditiile in care mai bine de unul din patru absolventi de studii superioare (26,6%) pleaca din tara, exodul creierelor poate avea consecinte serioase asupra dezvoltarii Romaniei, de vreme ce emigratia permanenta a persoanelor cu studii superioare poate priva tara de cunostintele si competentele necesare pentru imbunatatirea productivitatii si a standardelor de viata, pe termen lung.In orase infloritoare, cum ar fi Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara, este o provocare pentru angajatori identificarea unor candidati competenti pentru locurile de munca vacante. Criza de capital uman este inca si mai acuta cand vine vorba de lucratorii calificati, care lucreaza manual, si de lucratorii inalt calificati, in special cei din domeniul IT&C, sanatate, invatamant, stiinta si inginerie.In domeniul sanatatii, exodul creierelor a devenit o urgenta concreta, iar personalul calificat este din ce in ce mai greu de gasit. De exemplu, in 2017, numarul locurilor vacante din sectorul sanatatii era dublu fata de media pe economie, ceea ce inseamna ca multe locuri de munca raman neocupate.Cu alte cuvinte, unul din patru medici a parasit tara. In perioada 2000-2013, numarul medicilor din Romania care au plecat a crescut cu peste 650%, depasind 14.000 dupa 2013 (deci peste 25% din totalul medicilor) . In consecinta, multe localitati din mediul rural au ramas fara asistenta medicala, inrautatind situatia - oricum foarte grea - a celor mai saraci dintre romani."Mai devreme sau mai tarziu, criza de capital va duce la majorari ale salariilor platite pentru acele profesii care sunt cele mai cautate. Astfel de majorari pot diminua exodul creierelor si ii pot convinge pe unii migranti sa revina acasa, desi motivele deciziei de parasire a tarii - in special pentru profesionistii calificati - de multe ori nu sunt limitate doar la salarizare", semnaleaza expertii.Persoanele cu calificari scazute sunt adesea atrase in strainatate de salariile mai bune. Acestea le permit sa trimita bani acasa. Multumita acestor sume ('remitente'), multe familii sarace, in special cele din mediul rural, si-au imbunatatit conditiile de viata si au putut iesi din saracie.Una dintre consecintele emigrarii este extrem de dureroasa. Generatii intregi de copii, nu mai putin de 100.000, conform datelor oficiale, raman in tara fara parinti, deoarece acestia pleaca in strainatate in cautarea unui loc de munca. Acesti copii au mai putine sanse sa poata merge la scoala decat alti copii de aceeasi varsta si sunt mult mai vulnerabili si mai usor de marginalizat si de exclus de la accesul la diverse oportunitati.Asadar, este nevoie de un sprijin institutional mai puternic pentru cei care raman in tara. Acesta implica finantare mai buna, o directionare mai eficienta a asistentei sociale, precum si un angajament mai bun pentru imbunatatirea sanatatii si a invatamantului pentru a putea garanta disponibilitatea unor oportunitati reale, in special in zone rurale si marginalizate.Specialistii Bancii Mondiale mai arata ca migrantii acumuleaza capital uman si financiar care adesea este investit in activitati productive in tara de origine."In acelasi timp, din ce in ce mai multi studenti romani se inscriu in universitati de top din Europa si SUA. Numarul acestora aproape s-a dublat in ultimii 16 ani, ridicandu-se la aproximativ 33.400 in 2016. Oare vor reveni in Romania dupa absolvire? Unii asa spera, pentru ca vor sa faca ceva bun pentru tara lor", se mai arata in articolul postat pe blog.Romania ar trebui sa profite de aceasta situatie, ca si alte tari, pentru a putea valorifica potentialul unor tineri absolventi ai unor institutii de invatamant din strainatate, promovand anumite retele de natura sa incurajeze cooperarea si schimbul de idei intre studentii, cercetatorii si profesionistii din tara si cei din strainatate.Insa atunci cand sunt intrebati de ce nu doresc sa se intoarca in tara, migrantii care detin diverse calificari invoca mediul politic, lipsa meritocratiei si nerecunoasterea deplina a calificarilor ca fiind unele dintre cele mai semnificative obstacole.Cu toate acestea, romanii din strainatate au capacitatea si dorinta de a face o schimbare acasa. Lipsa unor obstacole in calea circulatiei in interiorul UE, unde locuiesc majoritatea romanilor care lucreaza in strainatate, permanent sau temporar, vor ajuta Romania sa profite de pe urma beneficiilor pe care le ofera migratia circulara si exodul creierelor.Prin urmare, dimensiunea redusa a acestor obstacole care obstructioneaza circulatia sugereaza ca emigratia ar putea deja sa evolueze spre o miscare circulara, in cadrul careia migrantii vin si pleaca pentru scurte perioade de timp.Fara doar si poate, acest fapt va aduce beneficii economiei romanesti, de vreme ce migrantii circulari pot contribui la solutionarea crizei de forta de munca existente, pot aduce cunostinte noi, competente noi, conexiuni internationale si spirit antreprenorial."Insa migrantii pot ajuta tara si in moduri mult mai semnificative. Dupa cum s-a explicat in recent publicatul Diagnostic Sistematic de Tara pentru Romania, institutiile constituie o constrangere critica pentru dezvoltarea tarii pe termen lung. Emigrantii romani se pot intoarce acasa cu o perspectiva noua asupra modului in care societatea poate fi mai corecta si economia mai eficienta. Acest lucru va contribui la transformarea institutiilor si crearea unei Romanii mai puternice", au conchis autorii articolului.