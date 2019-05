Opt din zece corporatisti ar vrea sa lucreze de acasa macar o zi pe saptamana

Astfel, in timp ce opt din 10 romani ar vrea sa lucreze de acasa, in Finlanda procentajul ajunge la aproape 50%. De asemenea, 32% dintre top managerii din Estonia muncesc remote, in timp ce in Cehia procentul este de 30,8%, iar in Slovacia de 28,4%.Macedonia este singura tara care se apropie de Romania, din acest punct de vedere, in conditiile in care 9% dintre top manageri aleg sistemul de telemunca.Cele mai recente date Paylab, comparatorul salarial lansat de eJobs Romania, IT-istii si angajatii din pozitii de middle management sunt cei care beneficiaza de cel mai mult timp lucrat remote, aproape dublu fata de top manageri, in conditiile in care mai putin de 10% dintre executivi aleg sa lucreze de acasa.Legea telemuncii a fost adoptata in luna aprilie a anului trecut si ii vizeaza pe acei angajati a caror activitate este realizata cu ajutorul tehnologiei (desktop, laptop, smartphone etc.) . Acestia au aceleasi drepturi pe care le au si ceilalti salariati, precum concediul de odihna sau concediile medicale.Telemunca poate fi desfasurata doar voluntar, in mod regulat, in baza unui contract individual de munca.eJobs este liderul pietei de recrutare online din Romania, cu o cifra de afaceri de aproape 10 milioane de euro in 2018, o baza de 4 milioane de candidati si o serie de linii adiacente de business.Lansata in 1999, eJobs este prima platforma de recrutare aparuta in Romania. eJobs Romania apartine companiei Ringier Romania, parte din Ringier AG, compania internationala de media. eJobs.ro are un numar de peste 4 milioane de CV-uri, mai mult de 2 milioane de utilizatori unici lunari, 7.000 de CV-uri actualizate zilnic si o baza de fani de 290.000 pe Facebook.