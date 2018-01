Cele mai multe joburi sunt disponibile in IT si vanzari, la inceput de 2018

Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de locuri de munca la nivel national. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, oferta a crescut de la 7.650 anunturi de angajare la aproximativ 11.400 de anunturi, din partea companiilor care sunt in cautare de angajati in mai multe orase din tara.Capitala se afla pe primul loc in topul oraselor cu cele mai multe locuri de munca disponibile (6.067 de joburi), urmata de Timisoara (2.060), Cluj Napoca (2.008), Brasov (1.476), Iasi (1.436) si Sibiu (910). De top se apropie si Arad (835), Constanta (808), Oradea (775), Ploiesti (711) si Targu Mures (758). De asemenea, ofertele companiilor includ si posturi pentru cei dispusi la relocare.In domeniul IT sunt 2.516 anunturi pentru programatori/developeri si 1.947 pentru manageri IT. In domeniul medical, cele mai multe oferte sunt pentru asistenti medicali (150 anunturi), pentru reprezentanti medicali (108 anunturi) si pentru farmacisti (103 anunturi), potrivit analizei realizate de Bestjobs.eu.Pe partea financiara, se cauta contabili (458 anunturi) si economisti (259 anunturi). In constructii, cele mai multe anunturi sunt pentru ingineri proiectanti (330) si arhitecti (83), iar in ceea ce priveste transporturile oferta se adreseaza in mod special soferilor, existand 484 de anunturi.Domeniul HoReCa are cele mai multe oferte pentru bucatari (218) si pentru barmani (136). Pe domeniul juridic exista 41 de anunturi pentru consilieri juridici si 26 pentru avocati, iar pe partea de vanzari si retail 652 de anunturi pentru lucratori comerciali si 451 pentru agenti de vanzari. In domeniul administrativ, ofertele sunt in special pentru asistenti manageri (481 anunturi).Oferta de locuri de munca este variata si in strainatate, existand aproximativ 1.000 de anunturi de angajare. Cele mai multe oferte sunt in Polonia (232), cu oferte in Varsovia, Cracovia, Gdansk si Lodz, Ungaria (207) cu joburi in Budapesta si Debretin, urmate de Franta (190), cu joburi in Paris si Lion, si Germania (175) cu oferte in Berlin, Munchen, Stuttgart, Frankfurt si Hamburg. Anunturile sunt in special pentru candidatii din domeniul IT si medical, dar si pentru muncitori in constructii, lucratori in HoReCa si in domeniul administrativ/office jobs.