Companii de top iti dau intalnire la Employer Branding Conference

Prima editie din acest an se va concentra pe oferirea unor solutii actuale, pe gasirea unor tactici eficiente si implementarea unor noi idei in activitatile de employer branding.De la depasirea practicilor traditionale in materie de resurse umane, masurarea eficientei unei strategii de employer branding, pana la recrutarea si retentia angajatilor, specialistii prezenti vor oferi sfaturi practice care vor putea fi implementate cu usurinta.Pentru cei care vor sa dobandeasca toate cunostintele si tehnicile pentru a sustine activitatea pe LinkedIn, am pregatit, sustinut de(LINKEDIN TRAINER - UK), unul dintre expertii LinkedIn de top din lume.Participantii vor avea acces la un kit complet pentru noi solutii de comunicare si interactiune pe LinkedIn.Astazi, intr-o piata globala din ce in ce mai competitiva, Resursele Umane pot juca un rol strategic in promovarea afacerilor prin atragerea de talente, parteneriate de business si engagement.Conform unui studiu realizat de Boston Consulting Group, firmele care investesc in brandul de angajator ar putea inregistra o crestere a veniturilor de pana la 3,5% si o crestere a marjei de profit de 2,5%.Mai mult, prin pozitionarea corecta a companiei, recrutarea noilor talente devine mai usoara. Acesta este motivul pentru care platforme precum Facebook si LinkedIn sunt utilizate din ce in ce mai des pentru a contacta potentialii angajati.Mai multe detalii despre speakeri si inregistrare sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului: www.employerbrandingconference.ro este un eveniment organizat dein parteneriat cu, cu sustinerea