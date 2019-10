Cum te poti dezvolta intr-o lume in continua schimbare? Invata, experimenteaza, adapteaza

Pe parcursul celor doua zile, specialisti din Romania si din strainatate au raspuns unor intrebari ce stau pe buzele tuturor angajatilor din domeniul Resurselor Umane: Cum realizam un echilibru intre asteptarile angajatilor si realitatea de pe piata fortei de munca? Ce facem pentru o mai buna retentie a angajatilor? Dar pentru a le satisface nevoia constanta de a invata si evolua?Prima sesiune a fost deschisa de Crina Ilie, Vice President Human Resources in cadrul Genpact Europe, care a vorbit despre necesitatea ca organizatiile sa le asigure angajatilor un mediu propice de invatare."In Genpact, invatarea se produce in biti (BITS). E un flow pe care il gasim in cei patru piloni: Because - skill inventory, Immerse - incisive self-learning, Transform - guru connect, Solidify - learning through doing). Organizatiile care nu isi asuma in mod activ reeducarea angajatilor vor disparea. Nu cred, ci sunt sigura de asta", a punctat ea.Si Adriana Record, Director Executiv la CCIFER (Camera Franceza de Comert si Industrie in Romania), a vorbit despre provocarile cu care se confrunta organizatiile. Cum isi construiesc si promoveaza ele cultura organizationala pentru a o transforma intr-un element de retentie si crestere?Ea a oferit un set de solutii care sa raspunda acestor provocari. Un set extern, adica ce se poate intampla in exteriorul companiilor. "Ar fi bine daca am reusi sa reducem migratia, sa crestem durata profesionala a seniorilor in companii."O alta solutie la care companiile trebuie sa se gandeasca este cum sa insereze in mod mai eficient tinerii pe piata muncii. "Invatamantul dual la nivel liceal, care poate reprezenta un raspuns pe termen mediu la multe crize de personal. Un altul e dezvoltarea invatamantului dual in mediul universitar", a punctat Adriana Record."Competentele de maine, care sunt cele de care au nevoie companiile: competentele tehnice nu sunt cele mai importante, se pot dezvolta, insa cele umane, manageriale, sunt asteptarile pe care le au cei din companiile de recrutare. Trebuie sa ne bazam pe cultura intelegerii si dezvoltarii personale, nu mai intai pe cea de invatare", a mai spus ea."In spatele cifrelor sunt oameni", a subliniat si Cosmin Dodoc, HR Manager RO, BG, HU & PL, eMAG & HR Director Fashion Days. In contextul Romania se confrunta cu un deficit de 15% al fortei de munca, organizatiile trebuie sa se gandeasca in mod continuu la cum sa tina angajatii motivati."In momentul in care nu merg lucrurile cum ar trebui, ajungem intotdeauna la ultima veriga - oamenii de HR", a transmis Cosmin Dodoc, explicand ca atunci cand angajatii sunt multumiti de locul lor de munca, ei il promoveaza din proprie initiativa."Cred ca intern a devenit extern. Incercam, prin angajatii nostri, sa crestem brandul de angajator. Cred, cu tarie, ca sa castigam in extern, trebuie sa plece din intern."Mihai Gavan, HCM Global Sales Director, TOTALSOFT a schimbat focusul, facand o trecere de la nevoile de dezvoltare personala a angajatilor la necesitatile profesionale.Astfel, el a vorbit despre cum influenteaza tehnologia HR-ul si serviciile pe care HR-ul le ofera in organizatie. In acest sens, Mihai Gavan a prezentat-o pe Timea "colega virtuala" din departamentul de Resurse Umane, care poate eficientiza procesul de interactiune dintre oamenii care din HR si angajatii care apeleaza la ei."Tehnologia influenteaza modul in care noi comunicam. Fata de acum 10, 15, 20 de ani, comportamentul nostru, ca umanitate, s-a schimbat radical vis-a-vis de cum comunicam. 81% din oameni utilizeaza mesajele in activitatea lor de business. Zona de business e acaparata de comunicarea nonformala; nu mai e asa rigida. Pentru tineri, e mai usor sa comunice in text. Preferam sa tastam in loc sa vorbi. Asistentul personal Timea - furnizeaza toate serviciile de resurse umane tuturor categoriilor de angajati, intr-un mediu familiar lor. Totul se intampla la un text distanta. Este mult mai usor sa am acces la toate nevoile mele de resurse umane", a explicat Mihai Gavan.Sesiunea I a fost inchisa de Claudio Deriu, invitat special si Vice President for Operational Excellence & HRIS - HR, AXA, care la randul sau a vorbit despre dezvoltarile tehnologice din ultimii ani."Evolutia trebuie sa duca la transformare", a precizat el. Claudio Deriu a pus accent in prezentarea sa pe necesitatea digitizarii proceselor din HR, prezentand strategii prin care se poate face o trecere de la cele analoge la cele digitate."Primul lucru la care angajatii se gandesc este ca au nevoie de ceva de la HR. Asa ca angajatii apelau la HR, dar nu exista o solutie integrata. O provocare a fost ca organizatia de HR nu era adaptata sa faca fata unei astfel de complexitati. O alta problema a fost reprezentata de bugetul in scadere - mai putini angajati de HR trebuie sa se ocupe de nevoile mai multor angajati. Pentru a combate aceste trenduri, ne-am gandit sa facem totul din perspectiva angajatilor. I-am intrebat: ce v-ar face viata mai usoara? Cum va putem ajuta sa economisiti timp? Este nevoie de o baza de date, de canale noi de comunicare. Astfel, am inteles ca trebuie sa construim ceva in mod intuitiv", a punctat Claudio.A doua sesiune a fost deschisa de Radu Panait, Group HR Director, E-INFRA (Electrogrup, DirectOne, Netcity, Nova Power & Gas si WESEE), care a continuat discutia despre cum se poate face transformarea intr-o organizatie antreprenoriala. "In servicii, importanta capitalului uman e covarsitoare", a subliniat el.Transformarea nu este, insa, lipsita de provocari: fobia de procese, existenta unei "corporate memory" de cand compania era mica, lipsa de rabdare sunt doar cateva dintre ele."E important sa stii care e planul tau. Stabilitatea e un lucru important in orice exercitiu de transformare HR. Trebuie sa iti definesti obstacolele ce stau in calea schimbarii. E important sa existe un plan, chiar daca nu te vei tine de el. Digitizarea poate sa fie un ambalaj al procesului de schimbare. Nu ezita! Masoara tot ce vrei sa masori, chiar daca nu ai toate sistemele la inceput. Spune NU pentru tot tipul de initiative care nu au sens in primul an. Nu in ultimul rand: Believe in your people. E vorba doar de incredere. Da-le contextul potrivit si lucrurile se vor misca", le-a transmis Radu Panait participantilor."Nimic nu se face prin magie, ci prin deschidere. Il intelegem mai bine pe celalalt daca ne analizam si ne intelegem intai pe noi", a subliniat Simona Sunel, HR Director, Tremend Software Consulting, care a vorbit despre modalitati prin care oamenii din HR le pot da feedback angajatilor, dar si despre capcanele unui feedback spontan."Poate ar fi bine sa incercam sa ne analizam pe noi mai intai. Emotiile vin din faptul ca suntem pusi in fata neprevazutului. Pe de alta parte, suntem expusi. Ca sa ajungem la esenta feedbackului, sa intelegem cum sa il dam, el trebuie sa porneasca de la fapte reale si de buna-credinta. In noi se da permanent o lupta intre a fi acceptati si a merge mai departe. Feedbackul trebuie sa fie dat cu dorinta de a-l ajuta; omul sa simta ca esti aproape de el, dar si sa-i fie util. De fiecare data, el se va intreba: "cine esti tu, sa imi dai feedback? La locul de munca, modelam comportamente, nu personalitati", a explicat Simona Sunel.Klimentina Rasheva, Managing Partner, denkstatt Bulgaria a schimbat focusul de la ceea se asteapta de la angajat la ceea ce il face fericit la locul de munca, introducand conceptul de "corporate well-being"."Fiecare organizatie ar trebui sa se intrebe ce anume ii face bine angajatului. Ideea de "well-being" poate fi divizata in patru: componenta fizica (Cat de sanatos este angajatul? Se simte calm, din punct de vedere psihic, la locul de munca?), componenta mentala (angajatii sa se simta conectati), componenta spirituala (Cred angajatii in scopurile companiei, in directia in care ne indreptam?), componenta emotionala (Cum ma pot apropia de ceilalti colegi? Cum imi gestionez emotiile? Cum fac fata problemelor?). Pentru a avea o organizatie care infloreste, oamenii trebuie sa se simta bine. Atitudinea "pozitiva" este noua norma", a explicat ea.Ziua I a "HR UNCOVERED 2019" a fost inchisa de Cristian Dumitrache, Foundation Teacher, Al Ferasa International, care a vorbit despre cum interpretarea fizionomiei fetei si identificarea comportamentelor pot fi folosite in recrutarea si motivarea angajatilor.El a venit cu un raspuns la intrebarea: ce poate face o companie pentru a-si pastra angajatii cat mai mult timp? "Retentia este influentata de recrutare si selecte, de comunicarea intre departamente si intre manager si angajat. Conteaza implicarea angajatilor (cum se conecteaza emotional cu brandul, cu compania, cu colegii), asteptarile salariale, perceptia mediului de lucru, perceptia abilitatilor manageriale."A doua zi a evenimentului "HR UNCOVERED 2019" a fost deschisa de Carlo Albini, Head of People and Organization, Enel Romania. "Cum poti sa te dezvolti intr-o lume in continua schimbare?", este intrebarea la care a incercat sa gaseasca un raspuns."Oamenii trebuie sa invete continuu, sa se dezvolte si sa se schimbe. Managerii au nevoie de noi stiluri de leadership, astfel incat angajatii sa isi atinga potentalul maxim. Totodata, HR-ul trebuie sa sustina transformarile. Oamenii de HR trebuie sa dezvolte noi strategii, care sa ajute angajatii in procesul de transformare", a subliniat el.In continuare, invitata speciala Michelle Falco, Global Performance Manager la ING a continuat prima sesiune discutand despre managementul performantei, subliniind necesitatea ca organizatia sa iasa din zona de confort si sa le angajatilor un mediu de lucru in care sa se dezvolte atat din punct de vedere profesional, cat si personal."Nu este suficient sa iti atingi targetul daca nu ai people skills. Angajatii ar trebui sa atinga obiectivele din trei puncte de vedere: cele legate de activitatea la job, cele comportamentale si cel legate de dorintele lor. Atunci cand vorbim despre "performance management", este important sa fim transparenti, sa fim constanti, sa fim responsabili si sa ne dezvoltam continuu - sa ne motivam unii pe altii sa fim mai rapizi, sa facem lucurile mai bine", a punctat ea.Stelian Bogza, co-founder BENEFITONLINE, a vorbit despre beneficiile extra-salariale care i-au motivat pe angajati in 2018. Anul trecut, in top au fost: tichetele de masa, cadourile, transportul, vacantele in Romania, pensiile private, sport, asigurari de sanatate private, telecom, electro-IT, cursuri profesionale. Pe de alta parte, in primele luni din 2019, s-a dublat interesul pentru vacante, sport si sanatate, a explicat el."Cu cat angajatii sunt mai tineri, sunt motivati de beneficii pe care le pot folosi in prezent - sport, transport, in timp ce generatiie trecute de 40 de ani sunt interesate de zone precum sanatate, pensie, turism intern", a mai punctat Stelian Bogza.Pe langa extra-beneficii, angajatii isi doresc si o mai mare flexibilitate. Roxana Abrasu, managing associate, NNDKP, a vorbit despre formele flexibile de munca, cum ar fi munca la domiciliu si telemunca, cu accent pe cea din urma."Telemunca reprezinta un nou mod de organizare flexibila a muncii, prin care salariatul, in mod regulat, isi indeplineste activitatea in alt loc de munca decat cel precizat de angajator si foloseste telecomunicatiile", a explicat ea, subliniind ca este necesara reglementarea aceste forme de lucru.Mai exact, angajatorul trebuie sa stie unde se afla si ce face angajatul, pentru a "elimina anumite riscuri".Daca angajatii sunt fericiti la locul de munca, atunci ei vor face organizatia cunoscuta in exterior, devenind voluntar "ambasadori de brand". Cristina Ionescu, HR Manager South Central Europe, Mondelez, le-a explicat participantilor cum "brandul de angajator atrage de doua ori mai multi angajati decat brandul de companie.""In organizatii, vorbim foarte mult despre diversitate. Companiile in care diversitatea este o prioritate performeaza mai eficient decat celelalte organizatii. Care este scopul companiei? Care sunt produsele, brandurile, ce putem face diferit? Cei mai buni ambasadori de brand sunt angajatii. Daca anagajatii sunt nefericiti facand jobul pe care il fac, credeti ca mai recomanda produsele? Ei bine, nu. Incercam sa facem oamenii fericiti la lucru, pentru ca suntem diversi, suntem flexibili si suntem agili. Suntem foarte deschisi la noile generati, fara a le uita pe celelalte. Incercam sa facem totul cu agilitate", a explicat ea.A doua sesiune a fost deschisa de Elena Voicu, Director Resurse Umane, IPSO Romania, care a prezentat o abordare inovatoare in ceea ce priveste atragerea angajatilor spre domeniul agriculturii."Cred ca trebuie sa ne intoarcem inapoi la traditie si sa o inovam. Plantam "samanta" cunoasterii in liceele agricole, in invatamantul dual", a punctat ea, prezentand strategiile luate de companie pentru ca tinerii sa isi schimbe perceptia in ceea ce inseamna agricultura.Si Anca Paun, Cluster Talent & OE Manager, British American Tobacco a vorbit despre strategiile prin care organizatiile pot atrage oameni buni si competenti. Astfel, prezentarea sa a fost dedicata conceptului de "employee advocacy"."Acesta este al cinclea motor. Aceasta este o strategie de Employer Branding prin care iti incurajezi angajatii, in mod sustenabil, sa duca mai departe cultura si obiectivele, in mod organic. In medie, un angajat obisnuit e de doua ori mai "crezut" decat CEO-ul companiei. 70% dintre oameni cred mai mult intr-un om decat intr-o companie. Cum construiesti un astfel de program? Avem nevoie de obiective clare, de o politica pentru social media, de traininguri constante, masuram si analizam eficienta si motivam angajatii din program (un concurs, traininguri dedicate). Daca bucuria lor de a contribui nu exista, cu siguranta nu pot intra in program", a explicat ea.Discutia a fost continuata si de Tudor Petecila, Talent Acquisition Manager, Orange Romania. In contextul in care Romania se confrunta cu un deficit mare pe piata fortei de munca, "employer branding reprezinta piesa centrala din puzzle-ul strategiei de recrutare", a explicat el."Foloseste toate resursele: marketing, brand, social media, PR, comunicare interna. E cel mai bine sa folosesti oameni din cadrul companiei - colegii tai; e mult mai bine decat sa cumperi poze de pe Internet pentru a-ti promova brandul. E important sa devenim proactivi in atragerea si pastrarea fortei de munca in companiile noastre. Felul in care ne evidentiem in fata potentialilor candidati face diferenta", le-a explicat Tudor Petecila participantilor."HR UNCOVERED 2019" a fost incheiat de invitata speciala Daiga Ergle, Chief People Officer, 4Finance Group, HRM Professor, Riga Business School, care a revenit la unul dintre subiectele cheie ale evenimentului: necesitatea ca organizatia sa le ofere angajatilor sai oportunitati de invatare si dezvoltare."Ce putem face? Daca angajatii beneficiaza de oportunitati de invatare, isi vor asuma mai multe responsabilitati, vor fi mai productivi, mai fericiti si este mai putin probabil sa fie stresati la locul de munca. Cel mai important este sa promovam un mediu de invatare; angajatii sa realizeze ca au unde sa invete, ce sa invete", a conchis ea.***Eveniment organizat de BusinessMark, cu sustinerea: TotalSoft, Signal Iduna, Romanian Software, Up Romania, Mondelez, A&M International, Leonidas, Biroul de traduceri Champollion.Radio oficial al evenimentului: Europa FM.Eveniment organizat cu sustinerea: BRCC, Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania, CCIFER.Parteneri media: Portal HR, Jurnalul de Afaceri, Lajumate.ro, Jobzz.ro, Ziare.com, Business24, Manager Express, Portal Management, Curierul National, Debizz, Financial Market, Transilvania Business, Prwave, Globalmanager, Socialmedia Romania, AntreprenorinRomania.ro, PRBox.ro, Smark, Iqads, Clujul de buzunar, inTurda.ro, administratie.ro, moneybuzz!, spatiulconstruit.ro, Business Press, Financiarul.ro, rbe connect, monitoruldefagaras.ro, infoOradea.ro, depozitinfo.ro, Matek.