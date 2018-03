Editia 2017 a sondajului de engagement organizat de Aon Romania, celebrata prin evenimentul de nominalizare a companiilor Best Employer

Implicarea profesionala, cu 3% mai mare fata de 2016

Recunoasterea meritelor si increderea in organizatie, printre criteriile care au facut diferenta

Metodologia studiului Best Employer

Titlurile de Best Employer au fost decernate in urma editiei a cincea a studiului Aon Best Employers , conceput pentru masurarea implicarii profesionale a resursei umane (engagement).La eveniment au participat aproximativ 100 persoane, atat reprezentanti ai companiilor inscrise la studiu, cat si companii interesate de rezultate.", a declaratIn cadrul editiei 2017 a Galei Aon Best Employer au fost nominalizate urmatoarele companii (in ordine alfabetica):siLa studiu au participat, reprezentate dede respondenti fara functii manageriale,sidin domeniile IT, financiar, agribusiness, pharma, retail, media, automotive, servicii medicale etc.Concluziile sondajului arata ca, cu 3% fata de anul precedent.Rezultatele la nivel de medie a participantilor arata un scor d e 63% engagement al angajatilor, in timp ce companiile nominalizate Best Employer au un nivel deDe asemenea,arata cat de importanta este si diferentierea intre cele doua categorii de angajatori in privinta muncitorilor foarte implicati (highly engaged) - 45% pentru Best Employers vs. 23% pentru medie, si a angajatilor neimplicati (disengaged) - 5% pentru Best Employers fata de 14% pentru medie.in functie de marimea firmei indica faptul ca, pentru companiile cu mai putin de 250 de angajati, scorul este de 68 de procente, el scazand la 58 de puncte procentuale in cazul unitatilor care detin intre 250 si 1.000 de angajati, si ajungand pana la 63% in cazul companiilor cu peste 1.000 de salariati.Studiul arata ca, in acest an, unul dintre factorii importanti de diferentiere a companiilorde medie este faptul ca aceste companii sunt percepute ca impartind cu angajatii succesul financiar al organizatiei - o diferenta de 25% in favoarea Best Employers (75% vs. 50%) -, dublat de echitatea salariala; 73% dintre angajatii Best Employers considera ca sunt platiti corect pentru munca pe care o depun pentru companie, fata de 49% dintre angajatii mediei.Alte criterii importante au fost increderea angajatilor in resursele umane ale angajatorilor lor (78% fata de 56%) si satisfactia cu privire la planurile de beneficii oferite de companii lor si familiilor lor (75% pentru Best Employers fata de 52% pentru medie).O diferenta semnificativa au inregistrat si variabile precum recunoasterea (alta decat salariul si beneficiile) oferita angajatilor de catre manageri si companie (75% fata de 54%), existenta si accesul la oportunitati in cariera (77% vs. 57%), increderea angajatilor in forta organizatiilor lor de a atrage, retine si promova talente pe criterii de performanta (81% vs. 60%), toate in favoarea companiilor Best Employer.", spuneBest Employer Study analizeaza nivelul de implicare profesionala (engagement) a angajatilor in baza a trei dimensiuni -- respectiv angajati care vorbesc pozitiv despre companie, care vor sa ramana in companie si care depun extra-efort in acest scop.Implicarea profesionala poate fi influentata de gradul de satisfactie a angajatilor cu privire la anumite arii, cum ar fi autonomia, oportunitatile de invatare si dezvoltare, echilibrul dintre viata personala si cea profesionala, mediul de lucru, colegii, increderea in echipa de management, reputatia angajatorului, atentia acordata angajatilor, recompense si recunoastere.In cei cinci ani de desfasurare a sondajului in Romania, Aon a lucrat cu un numar de pestecu un numar total de aproape