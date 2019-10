Feel the HR Vibes, pe 23 octombrie 2019 @Sibiu! Shared Experience for Better Business

NICK HENLEY, Talent Development Consultant;

ANDRE DE WIT, Dean, Leadership Academy Amsterdam;

LACRAMIOARA DARABAN, Head of Human Relations, Continental Sibiu;

STELIAN BOGZA, Co-founder, BenefitOnline;

ANCA PAUN, Cluster Talent & OE Manager, British American Tobacco;

SIMONA SUNEL, HR Director, Tremend;

VASILICA ZULD, Director, HR & PR, Softvision;

ANDREI CRETU, Co-fondator, 7card;

MIHAI GAVAN, HCM Global Sales Director, TotalSoft;

AURELIAN CHITEZ, Sales Director, Romanian Software;

CRISTINA TIRULNIC, Senior Consultant & Trainer, Evolutiv Consultants Network;

DRAGOS FINARU, Learning Engineer, Traniner & Facilitator, Evolutiv Consultants Network.

Cum imbunatatim experienta angajatilor pentru a ne asigura ca acestia dau randamentul optim?

Cum cream un brand demn de mandria angajatilor, pentru a spori retentia acestora?

Cum ne adaptam cu adevarat noilor tehnologii si cum le folosim in imbunatatirea proceselor curente?

Speakerii romani si internationali vor vorbi despre provocarile cu care companiile se confrunta, in contextul in care dorintele angajatului modern se schimba. Astfel, ei vor atinge subiecte precum: retentia angajatilor, strategia de brand, personalizarea pachetelor de beneficii si recompense, folosirea inteligentei artificiale in procesul de recrutare.Ei vor veni cu raspunsuri la intrebari ce sunt pe buzele tuturor angajatilor din domeniul Resurselor Umane:, alaturi de BusinessMark . Mai multe detalii despre conferinta HR VIBES 2019, organizata pentru prima data la SIBIU, modalitatea de inscriere si principalele teme de discutie, puteti afla AICI Eveniment organizat de BusinessMark, powered by: ContinentalEveniment sustinut de: Signal Iduna, Romanian Software, TotalSoft, Up RomaniaRadio-ul oficial al evenimentului: Europa FMCu sustinerea: BRCC - British Romanian Chamber of Commerce, BCCBR - Billateral Chamber of Cmmerce Bulgaria-Romania, CCIFER - Camera Franceza de Comert si Industrie din RomaniaBusinessMark sprijina: Plantam Fapte Bune in Romania, The Social IncubatorParterneri media: Transilvania Business, jobZZ.ro, lajumate.ro, DeBizz, Financial Market, Portal HR, Prbox.ro, Clujul de buzunar, Curierul National, Social Media Romania, Jurnalul de Afaceri, Global Manager, RBT, Portal Management, Monitorul de Fagaras, AntreprenorinRomania.ro, administratie.ro, Business Press, MoneyBuzz, MATEK, IQads, rbe connect, PRwave, inturda.ro, InfoOradea.ro, depozitinfo.ro, birouinfo.ro, Business24, Financiarul.ro, Ziare.com, spatiulconstruit.ro, Cargo Magazin, LivePR. BusinessMark este o companie ce ofera servicii integrate B2B. Principala linie de activitate a BusinessMark este organizarea de evenimente business "concept propriu" prin care ne propunem sa oferim mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking.Combinand metode de comunicare si business matchmaking, oferim partenerilor nostri modele de dezvoltare complexe, conectandu-i in mod direct cu mediul de afaceri si creand oportunitati de parteneriat strategic.