Provocarile si tendintele departamentelor de resurse umane actuale, dezbatute la Operational HR

In prima zi a evenimentului ne-am bucurat de prezenta a 150 de participanti, care au avut ocazia de a cunoaste profesionisti din industria HR.Conferinta a debutat cu prezenta lui, care a destins atmosfera, invitand participantii sa se cunoasca si sa interactioneze.Temele abordate de Oliver au cuprins subiecte precum leadership-ul si emotiile in context profesional, dar si personal.Invitatul nostru a mentionat faptul ca la baza principiilor de leadership se afla emotiile, pozitive si deopotriva cele negative.Esential este sa identificam momentele si fazele dominate de emotiile negative, sa le identificam si sa le depasim in scop evolutiv.", a afirmat Oliver.Cel de-al doilea speaker,, a continuat discutia amintind de employer branding, cum sunt atrasi de catre companii candidatii care fac parte din categoria generatiei Z si ce este important pentru acestia sa vada intr-o companie cand isi aleg viitorul job.Grigoriada a explicat care este procesul de adaptare al companiei la noile cerinte si care sunt metodele prin care reusesc sa atraga candidati din industria video game.Din perspectiva satisfactiei angajatilor in cazul unei relocari sau a unei reamenajari la nivel organizational, am stat de vorba cu, care este de parere ca productivitatea este atunci cand un loc de munca nu se traduce prin presiunea unui loc de munca.In cazul unei schimbari organizationale precum relocarea sau reamenajarea, Lucian sfatuieste managementul companiei sa ia in considerare aceasta decizie din timp, sa isi cunoasca foarte bine compania si nevoile angajatilor si sa apeleze la negociere, astfel incat rezultatele obtinute sa corespunda planului de implementare dorit.De asemenea, Lucian atrage atentia asupra modificarilor de-a lungul timpului a locatiei cladirilor de birouri din Bucuresti si aportul angajatilor in preferintele optarii pentru cladirile de birouri.In prezent, managementul milenial pune pe primul plan preferintele angajatilor, asta deoarece vizualizeaza beneficiile si plus valoarea pe care o aduce business-ului. In acelasi timp, procesul de relocare ar trebui sa aduca organizatiei sentimentul de contributie a angajatilor si de interactiune intre acestia, plus valoare in recrutare si retentie, colaborare si comunicare, flexibilitate, productivitate si eficienta, inovatie si stare de bine a angajatilor la locul de munca.Cel de-al treilea speaker,, a continuat discutia din perspectiva culturii organizationale - "In ceea ce priveste importanta brand-ului la nivel intern,atrage atentia asupra importantei covarsitoare a acestuia, aspect care se traduce in sentimentul de apartenenta la un scop comun, valori comune si comportamente acceptate.Mihaela aminteste etapele prin care o companie ar trebui sa treaca pentru a construi si a defini scopul si apartenenta organizatiei: "Cea de-a doua sesiune a conferintei a adus-o alaturi de noi pe, care ne-a prezentat care sunt modalitatile prin care o companie din industria automotive reuseste sa atraga potentiali viitori angajati si pastrand in acelasi timp ridicat nivelul de retentie.Gyongyi sustine ca "In aceeasi nota, am continuat cu, care ne-a vorbit tot despre importanta conceptului de employer branding - ", a abordat tematica discutiei din perspectiva recrutarii fortei de munca straina, atragand atentia asupra evolutiei numarului de salariati din Romania - "Tot prin puterea exemplului,, ne-a vorbit despre cum cultura unei organizatii reprezinta si este reprezentata de angajatii sai - "Anca ne-a povestit despre misiunea si proiectele Danone in desfasurare: "Totodata, Anca afirma: "."Din perspectiva situatiei actuale de pe piata muncii in ceea ce priveste managementul talentelor,, sustine ca "Conferinta a continuat cu interventia lui, care a adus in discutie tema flexibilitatii psihologice la locul de munca.Richard sustine ca flexibilitatea intr-un context organizational presupune o gandire usor adaptabila si 'elastica', iar procesul se rezuma in 3 etape: prezenta si constientizarea starilor si emotiilor pe care le traim, renuntarea la lupta cu gandurile si emotiile prin adoptarea unei alte atitudini fata de acestea si definirea setului de valori pe care sa il aplicam in mod recurent.In incheiarea primei zile de conferinta,, a vorbit despre managementul talentelor din interiorul organizatiilor sustinand ca, de obicei, problema in gestionarea acestora se poate traduce prin tratarea tuturor angajatilor in acelasi mod, fara sa se tina cont de faptul ca acestia au nevoi si abilitati diferite.Apoi, managementul unei organizatii vede si intelege de cele mai multe ori talentul printr-o abilitate rara si valorificata la un nivel inalt, fara sa tina cont de potentialul celorlalti angajati.Cea de-a doua zi a conferintei a debutat cu cateva informatii si noutati din sectorul de resurse umane, mai precis cu noutati legate de provocarile strategice ce marcheaza transformarea functiei de HR in era digitala, studiu prezentat desiIn topul celor 5 provocari cu care se confrunta departamentele de HR in prezent au fost enumerate mentinerea unui nivel ridicat de implicare a angajatilor, retentia angajatilor cu potential ridicat si a celor cu performante deosebite, crearea unei culturi organizationale care sa ofere companiei un avantaj competitiv, asigurarea competentelor de leadership care sa ajute compania in demersul atingerii obiectivelor de business si crearea unui mediu de invatare care sa raspunda rapid nevoilor de dezvoltare ale angajatilor prin folosirea tehnologiei.Studiul a dezvaluit in egala masura cele mai importante actiuni care ar putea fi implementate in cadrul organizatiei pentru a oferi o directie mai strategica rolului de HR - actualizarea strategiilor de HR pentru a asigura alinierea cu obiectivele de business, investirea in dezvoltarea angajatilor din HR cu focus pe aspecte specifice (cum ar fi competente noi), masurarea efectelor specifice programelor de HR, implicarea activa a conducerii executive in implementarea strategiilor de HR, modificarea metodelor de evaluare a profesionistilor cu rol de HR business partners.Am discutat despre rolul departamentului de HR in procesele de schimbare la nivel organizational alaturi deIn continuare,, a ridicat la fileu un subiect destul de des dezbatut in randul specialistilor de resurse umane cand vorbim despre retentia angajatilor si gradul acestora de satisfactie.Stelian sustine ca perspectivele angajatului modern s-au schimbat, asadar acesta nu se mai lasa convins doar de beneficiul financiar, ci ia in considerare mai degraba avantajele extra-salariale atunci cand se decide asupra unui loc de munca.In acelasi timp, pe piata fortei de munca industriile care pun la dispozitia angajatilor cele mai multe beneficii sunt cele din productie, call-center si IT&Software. In randul preferintelor, statisticile arata ca cele mai ravnite beneficii extra-salariale sunt cadourile, pensile private si vacantele, iar optiunile difera in functie de generatie.Despre tehnicile hibrid in care organizatiile aleg sa se raporteze la angajatii lor si cum raspund acestia la astfel de stimuli motivationali, am vorbit cu- "Despre employer branding intr-o industrie controversata ne-a vorbit, care a adus in discutie elementul digital in acest proces de employer branding.Anca a vorbit despre tendintele din acest sector, sustinand ca Facebook inca este un canal folosit, in continua schimbare - "Din perspectiva noilor modificari GDPR,, a prezentat pasii esentiali in implementarea GDPR in HR.Alina considera ca elemenetele cheie care pot analiza procesele interne din toate punctele de vedere sunt formate din angajatii departamentelor de HR, juridic si IT.Din perspectiva educationala am discutat cu, care afirma ca "Romania este in topul tarilor din UE cu o rata ridicata de saracie si este aceeasi situatie si in cazul abandonului scolar."Daniela mai adauga: "Am incheiat conferinta alaturi de, care a adus in discutie practicile de gamification care sunt din ce in ce mai adoptate pe piata muncii.Tim atrage atentia asupra beneficiilor pe care le aduce acest concept in cadrul unei organizatii - "Tim mai adauga faptul ca "