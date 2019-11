Retentia si motivarea angajatilor, preocupari constante pentru specialistii de Resurse Umane

CLUJ-NAPOCA HR VIBES 2019:

CLUJ-NAPOCA HR VIBES 2019, SESIUNEA I

CLUJ-NAPOCA HR VIBES 2019, SESIUNEA a II-a

CLUJ-NAPOCA HR VIBES 2019, SESIUNEA I

CLUJ-NAPOCA HR VIBES 2019, SESIUNEA a II-a

Participantii au aflat de la speakerii internationali si expertii locali ce pot face pentru a imbunatati experienta angajatilor in organizatiile lor, pentru a spori retentia si pentru a se asigura ca acestia dau randamentul optim.Pe parcursul celor doua zile de eveniment, ei au trecut in revista teme de mare interes pentru specialistii din domeniul resurselor umane: Cum cream un brand puternic care sa atraga exact candidatii de care avem nevoie? Cum poate inteligenta artificiala sa usureze procesele de recrutare, selectie, retentie, training si motivare? Cum facem strategii de dezvoltare a pachetelor de beneficii personalizate astfel incat sa motivam angajatii sa isi atinga performantele maxime?Prima sesiune a fost deschisa de, care a vorbit despre strategiile la care departamentul de HR recurge pentru a asigura o buna retentie a angajatilor, cat si pentru atragerea de noi candidati."Am avut in 2018 evenimente, team building-uri, care au inceput sa fie "advertised" de colegi in online. Anul trecut, am participat la targuri de joburi unde targetul a fost sa ii crestem, pentru ca inginerii sunt foarte greu de gasit si de tinut. Promovam oamenii. Discutam cu colegii: ce inseamna? Ce am vrea sa promovam acum? Alegem o tema. Tema din luna mai a fost legata de familie, pentru ca petrecem foarte mult timp la job. Avem si familii care lucreaza impreuna. Este foarte important sa fim impreuna - comunicarea este mult mai smooth si colaborarea, de asemenea."In continuare,, a vorbit despre digital transformation si impactul pe care il are asupra organizatiei."De multe ori, ma gandesc ca profesionistii din HR sunt magicieni. Atunci cand vine vorba despre o schimbare organizationala complexa, businessul se uita la HR. HR-ului i se cere sa livreze performanta, sa gaseasca talente. Cred ca atunci cand vine vorba de acest domeniu, sunteti cei mai expusi la schimbare - fie ca vorbim de schimbari tehnologice, de mediul politic sau de legislatie. Cand ne oprim si sustinem ca le stim pe toate, suntem deja pe drumul mediocritatii (...).Cand vorbim de competitie, astazi, in zona dominata de dezvoltarea tehnologica, vorbim de competitie. Daca in trecut, scopul unui business era sa faca profit, acum este sa aduca valoare. Acesta este viitorul, iar daca preferam sa ne ascundem in spatele scuzei: 'Nu sunt o persoana tehnica...', sunteti vulnerabili. Una dintre cele mai importante competente ale unui lider astazi este nivelul de digital literacy. Trebuie sa deschidem apetitul pentru ceea ce inseamna digitalizare", a punctat ea.A urmat, care in prezentarea sa a pus accent pe doua elemente cheie, ce stau la baza schimbarii: invatarea si dezvoltarea."Chiar daca in urma cu 20 de ani faceam foi de flipchart si distribuiam post-it-uri, chiar daca astazi nu mai e nevoie sa fii specialist ca sa generezi continut, trebuie sa iesim din zona de confort, pentru a deveni cat mai repede 'the future you'", a precizat ea, introducand conceptul de GENOME, ce pune in valoare experienta si expertiza unor persoane din organizatie. GENOME are la baza patru piloni: Because - skill inventory, Immerse - incisive self-learning, Transform - guru connect, Solidify - learning through doing - BITS., a continuat prima sesiune introducand-o pe Timea, "colega virtuala" a departamentului de Resurse Umane, raspunzand astfel intrebarii: ce se poate face pentru ca organizatiile sa furnizeze servicii HR accesibile si rapide?"Noi, ca omenire, ne-am indreptat comunicarea in zona de tehnologie text. Daca toata lumea comunica prin text, cum ajungem sa livram serviciile de resurse umane prin text? Cum ajungem sa livram aceste servicii? Am inventat o colega noua la HR, pe numele ei Timea. Ce face? Ea acopera cam toate serviciile de Resurse Umane pe care voi, ca HR, le livrati in relatia cu angajatul. Toti tinerii au nevoie de raspunsuri acum, instant. Foarte multa lume cu care am vorbit a simtit-o pe Timea ca pe o amenintare. Nu este cazul."Prima parte a evenimentului CLUJ-NAPOCA HR VIBES a fost incheiat de, care a vorbit despre conceptul de Employer Branding."Cum se comunica Employer Brandingul? 67% din companiile mari au dificultati in recrutare. Este o realitate ca avem din ce in ce mai putini candidati. Cand vorbim de numere, vorbim si de calitate. Toti angajatii si toti colegii cu care am lucrat stralucesc atunci cand lucreaza cu specialisti lasati sa isi faca treaba.Daca ne uitam la Employer Branding, mi se pare interesant cum devine o organizatie in interiorul organizatiei.", a explicat ea.Cea de-a doua sesiune a fost deschisa de, care a vorbit despre miturile legate de departamentul de HR."HR-ul era considerat in trecut departamentul care putea concedia oameni, pentru ca poate. Realitatea mea e una faina, in care HR-ul are puteri pozitive: ii ajuta pe cei din jur, creeaza oportunitati, ii ajuta sa devina varianta lor cea mai buna. Scopul nostru nu e sa ii facem fericiti, ci sa ii ajutam sa faca mai bine. Daca le dam oamenilor numai feedback pozitiv, vom avea cu ei numai o relatie superficiala si va veni momentul in care va trebui sa ii facem nefericiti. Daca reusim sa le aratam ca ne pasa, eu cred ca ne-am indeplinit telul.Un alt mit, extrem de popular: HR-ul va fi la un moment dat inlocuit cu un soft. Insa unde va fi latura emotionala - acea componenta prin care oamenii te simt? Din punctul meu de vedere, e si o sa ramana un mit. Rolul esential al HR-ului e sa fie langa oameni, sa ii sprijine, sa ii consilieze. Un HR adevarat este un HR care simte componenta umana", a spus ea.Au urmatsiMihaela Colesnic a vorbit despre retentia angajatilor, precizand ca este nevoie ca acestia sa se simta "parte din poveste": "Sa aiba sentimentul ca munca lor contribuie la un scop mai mare. Ii incurajam, le punem ideile in practica. Apoi, vorbim de un salariu si de beneficii extrasalariale competitive. Apoi, le oferim un mediu de lucru in pas cu tehnologia, care sa ii stimuleze intelectual."Trecand de la nevoile angajatilor la cele ale departamentului de HR, Aurelian Chitez a prezentat o serie de tool-uri care ajuta la simplificarea taskurilor celor ce lucreaza in acest domeniu. Astfel, el a vorbit despre necesitatea ca procesele cheie din HR sa fie automatizate: recrutare si selectie, administrare de personal, pontaj, salarizare si gestionarea/taxarea beneficiilor, managementul documentelor, evaluare, training, plan de cariera.Mai departe,, a abordat un alt subiect extrem de important, referitor la interactiunea dintre HR si angajati: feedback-ul si capcanele ce pot sa afara."Retraim feedback-ul de fiecare data cand ni-l amintim. Acela e feedback-ul ce a ramas. Sunt lucruri in noi pe care le dorim schimbate, la care lucram si nu o sa poata schimba asta HR-ul. Asadar, retineti: atunci cand dam feedback, modelam comportamente, nu personalitati. E importam sa ii acceptam pe ceilalti asa cum sunt ei."La randul sau,, a punctat ca managerii au inceput sa considere, intr-un procent tot mai mare, ca responsabilitatea lor este sa aiba grija de angajati."Se spune ca 84% dintre angajati au experimentat un stres fizic sau psihic din cauza a ceea ce s-a intamplat la munca. Peste 70% din manageri cred, la nivel global, ca este responsabilitatea lor sa aiba grija de angajati. 75% dintre romani sunt considerati ca fiind sedentari. Din pacate, acest comportament duce la cresterea afectiunilor in Romania.Afectiuni in crestere: tulburarile mentale, despre care nu se vorbeste foarte mult, iar cea de-a doua este cea a tumorilor - care apar la varste din ce in ce mai fragede, fara niciun fel de simptome. Am facut un workshop si am inteles care sunt trendurile: lumea se uita mai mult la sanatatea emotionala a angajatilor, la calitatea vietii angajatilor, asigurarea echitatii interne, atmosfera din birou, programul flexibil, asigurarea unui echilibru munca - viata personala", a explicat ea.A urmat, care a explicat cum interpretarea fizionomiei fetei si identificarea comportamentelor pot fi folosite in recrutarea si motivarea angajatilor."O persoana gandeste, se comporta intr-un anumit fel - vei sti care sunt tiparele comportamentale pe care acel individ le va repeta in viitor. Facem parte de profiling. In ultima vreme, generatiile noi raspund exact cum trebuie la teste. Folosim partea de fizionomie pentru a intelege personalitatea unui individ, pentru a intelege cum s-ar intelege cu colegii, cu echipa, cu managerul. E mai usor sa alegi omul potrivit din punct de vedere al personalitatii decat pe unul foarte bine pregatit tehnic, pentru ca e mai usor sa lucrezi cu personalitatea", a subliniat el.Prima zi a CLUJ-NAPOCA HR VIBES a fost incheiata de invitatul special, anterior la Apple, The Walt Disney Company si Dell (SUA)."Ne confruntam cu foarte multe provocari. 70% dintre angajati sunt detasati de ceea ce se intampla in jurul lor. Sufera, stau la biroul lor si nu sunt in totalitate prezenti acolo. Cum si de ce se intampla asta? Am putea spune ca asa este industria, dar poate este vorba despre ceva mai profund. Numesc asta 'suferinta zilnica'.In 80% din timp, oamenii vad ce rateaza: ce au pierdut in viata personala, in cariera, in trafic. 80% din ce vad oamenii are o nuanta negativa. Atunci cand intra pe aceasta ruta, apare tristetea, ceea ce duce la furie sau plictiseala. Realitatea e ca aceste emotii sunt legate unele de celelalte.Intrebarea e de ce oamenii simt ca rateaza ceva, desi primesc bani pentru munca lor? Este vorba despre ceva mai profund decat banii si respectul, mai profund decat a fi apreciat sau de a avea mai mult timp liber... este vorba despre co-creare: a crea un viitor impreuna, dar in majoritatea companiilor nu se pune accent pe acest concept; angajatii nu simt ca ei contribuie la ceva grozav, alaturi de colegii de la munca. Oamenii vor sa simta ca sunt parte din ceva maret, vor sa schimbe lumea - sa faca ceva cu un scop.", a deschis prima sesiune din a doua zi de HR VIBES. Astfel, ea a vorbit despre impactul culturii organizationale asupra performantei angajatilor."Oamenii au nevoie de grija. Oamenii au nevoie sa stie ca cineva are grija de ei. Grupul nostru are peste 10.400 de angajati - un grup mare si complex, care a plecat de aici, din Cluj, pentru ca niste amici, oameni de afaceri, au spus: 'Nu ne ajuta bancile'. Asa ca au facut-o. Ca orice start-up, start-up-urile se fac cu cine gasesti pe langa casa. Pentru ca a plecat asa, ca un business de familie, au avut norocul sa faca din inertie lucruri despre care acum se discuta foarte mult - o cultura umanista, in care angajatii se simt ingrijiti", a povestit ea.A urmat. Ea a vorbit despre provocarile si solutiile in managementul resurselor umane: "Identifica factorii schimbarii sau provoaca tu schimbarea - acesta este cel mai important pas. Asta inseamna si identifici de unde pleaca nevoia initiala. Daca nu pleaca de niciunde, poate ar fi bine sa faci tu o schimbare. Urmatorul pas e sa analizezi si sa prioritizezi cerintele de must have & nice to have - cerinte critice fara de care compania ta nu ar putea sa evoluze.Aloca-ti un buget estimativ. Ar fi foarte bine sa analizati piata furnizorilor - e important sa intelegi care din furnizorii respectivi ti se potriveste cel mai bine. Pregateste-ti documentatia - sa-ti faci o cerere documentata, inseamna ca ai inteles tu ce vrei. Apoi trimiti o cerere catre furnizori si clarifici ce iti ofera."In continuare,, a prezentat beneficiile extra-salariale pe care angajatii si le-au ales in 2018."Lasand de-o parte tichetele de masa, pe primul loc s-au plasat cadourile, apoi cele pentru ocazii speciale. Pe locul trei vorbim de transportul in comun, de acasa pana la serviciu: cu autobuzul, metroul si pentru cei ce vin cu autoturismul le-am decontat carburantul. Zona de turism intern: au crescut la 14,2%. Pensiile private: ne bucuram ca tot mai multi angajati mai tineri se gandesc la un sistem de pensii private. Cei sub 30 de ani in mod evident nu se gandesc la asta", a spus el.Prima sesiune a fost incheiata de invitatul special, care a vorbit despre viitorul HR-ului in era digitizarii. In acest context, el a explicat ca de-a lungul timpului s-au produs schimbari in echipe - performanta echipei (arata-ti vulnerabilitatile, construieste un mediu sigur, stabileste un scop comun); schimbari si inovatie la nivel de leadership, schimbari tehnologice."A inceput sa se schimbe motivul pentru care oamenii vin la job: nu mai vin la locul de munca doar pentru bani, ci decid si tinand cont de reputatia companiei, dar si de alte lucruri. Oamenii au nevoie de autonomie in interiorul companiei. Oamenii vin la munca pentru ca vor sa se alature/sa sustina o cauza. Intr-o companie, banii nu mai sunt factorul care motiveaza angajatii. Angajatii isi doresc sa invete mai degraba de la colegii lor decat sa se uite la un filmulet cu informatii."Cea de-a doua sesiune a fost deschisa de, care a vorbit despe programul de dezvoltare in supply chain "Next Level"."Ne-am gandit sa facem un program de dezvoltare, pentru schimbare de mindset si a culturii. Care e scopul? Sa ne aduca claritate asupra activitatilor, abilitatilor pe care fiecare dintre noi trebuie sa le aiba. In iunie 2018, a fost facuta o mapare care a avut scopul sa ne arate cum ar trebui sa fie cultura noastra astfel incat sa serveasca nevoilor de business. Apoi am facut o evaluare cu angajatii. Am avut program de training functional, dar si de soft skills.Tot ce facem, tot ce dezvoltam, tot ce implementam are la baza principiul win-win. Noi, anajatorul, castigam maximizarea capabilitatilor, crestem performanta, avem flexibilitate, ne putem face planul de productie altfel, noua ne creste gradul de retentie. Colegii beneficiaza de dezvoltare continua, impact direct asupra veniturilor lui, au claritate, stiu ce trebuie sa faca, ei sunt recunoscuti, au totul la indemana lor", a spus ea.A urmat, care a vorbit despre metode prin care departamentul de HR poate asigura o mai buna retentie a angajatilor."Ce inseamna partea de atragere de talente, sa ii asiguri acea zona de confort astfel incat sa simta ca sunt fericiti? De-a lungul timpului, am incercat sa empatizez, sa imi doresc ca acele talente sa fie 'in gradina mea', nu in altele. Ai nevoie de foarte multa creativitate ca sa vii cu ceva nou si sa atragi ceea ce au nevoie.Ca sa oferi un vibe bun, trebuie sa intelegi ce face fericit un om si sa fii un fel de magician. Mici practici pe care eu le-am facut: Happy Monday - lunea e o zi la care nu functionam la nivelul la care am vrea. Drept urmare, am implementat in colectiv o zi de luni mai altfel, prin care fiecare coleg trebuie sa ofere o multumire sau o urare de bine unui alt coleg", a explicat ea., a introdus conceptul de Employee Advocacy,"E o strategie, un plan adaptat la o linie de business. Angajatii nu sunt platiti pentru asta, incercam sa ajungem la un reach organic. Fie ca sunt in teren, in retail, vanzatori sau un recruiter, puterea brandului vostru vine din micile interactiuni zilnice.Statisticile spun ca la 1000 de angajati activi implicati in program, profitul este de doua milioane de euro. Puterea anajatilor e mult mai mare. Oamenii care se implica in astfel de programe au un job satisfaction mult mai puternic, spun studiile. Primul pas pentru a face un program de Brand Ambassadors este sa am un obiectiv foarte clar", a precizat ea.Evenimentul CLUJ-NAPOCA HR VIBES 2019 a fost incheiat de, care a vorbit despre transformarile prin care trece HR-ul dintr-o companie antreprenoriala romaneasca."Intr-o organizatie antreprenoriala, nu exista un pas organizat si cert in care te misti de la un pas la altul ca intr-un manual. Vorbim despre un proces dinamic, agil - cat mai repede sa poti sa construiesti ceva care deja produce rezultate intr-un termen scurt. La fel de important este sa asiguram un mediu organizational stabil - trebuie sa existe trasee definite, o anumita stabilitate organizationala. Eu cred foarte mult in ideea de digitization; cred ca te poti folosi de ambalajul digitizarii pentru a genera schimbari", a punctat el.Eveniment organizat de: Signal Iduna, Romanian Software, TotalSoft, Up Romania, Smartree, Regina Maria, BenefitOnline.ro, AVIS, Clever Taxi: Europa FM: BCCBR - Billateral Chamber of Cmmerce Bulgaria-Romania, Camera de Comert si Industrie Romania - Israel, BRCC - British Romanian Chamber of CommerceBusinessMark sprijina: Plantam Fapte Bune in Romania, The Social Incubator: Business Ladies Club, Transilvania Business, jobZZ.ro, lajumate.ro, DeBizz, I Like Cluj, StiriActuale.ro, Live PR, Clujul de Buzunar, Curierul National, Jurnalul de Afaceri, Financial Market, RBT, Portal Management, Monitorul de Fagaras, AntreprenorinRomania.ro, administratie.ro, MoneyBuzz, MATEK, IQads, rbe connect, PRwave, Inturda.ro, infoOradea.ro, Depozitinfo.ro, Birouinfo.ro,, Portal HR, Financiarul.ro,, spatiulconstruit.ro, Manager Express, Market Watch, global manager, Business Press, PR Box, Social Media Romania., alaturi de BusinessMark, companie ce ofera servicii integrate B2B. Principala linie de activitate a BusinessMark este organizarea de evenimente business "concept propriu" prin care ne propunem sa oferim mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking.Combinand metode de comunicare si business matchmaking, oferim partenerilor nostri modele de dezvoltare complexe, conectandu-i in mod direct cu mediul de afaceri si creand oportunitati de parteneriat strategic.