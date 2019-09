Shared experience for better business @ HR Uncovered, Bucuresti

CLAUDIO DERIU, Vice President for Operational Excellence & HRIS - HR, AXA Switzerland

MICHELLE FALCO, Global Performance Manager, ING

DAIGA ERGLE, Chief People Officer, 4Finance Group; HRM Professor, Riga Business School

KLIMENTINA RASHEVA, Managing Partner, denkstatt Bulgaria

CARLO ALBINI, Head of People and Organization, Enel Romania

ELENA VOICU, Director Resurse Umane, IPSO Agricultura

CRISTINA IONESCU, HR Manager South Central Europe, Mondelez

ROXANA ABRASU, Managing Associate, NNDKP

CRINA ILIE, Vice President Human Resources, Genpact Europe

MIHAI GAVAN, HCM Global Sales Director, TotalSoft

ANCA PAUN, Cluster Talent & OE Manager, British American Tobacco

CRISTIAN DUMITRACHE, Foundation Teacher,Al Ferasa International

RADU PANAIT, Group HR Director, E-INFRA (Electrogrup, DirectOne, Netcity, Nova Power & Gas si WESEE)

STELIAN BOGZA, Co-founder BenefitOnline.ro

Evenimentul este cel de al 27-lea proiect dedicat industriei de HR pe care BusinessMark il organizeaza, de la infiintarea companiei in anul 2013. Organizatorii asteapta peste 150 de profesionisti sa se alature discutiilor.Schimbarile prin care departamentul de HR a trecut in ultimii ani, dar si cele ce deja se anunta pentru urmatorii ani sunt majore. Pe langa progres, schimbarea aduce cu sine nevoia de adaptare, iar intr-un domeniu precum Resursele Umane, provocarile preiau multe nuante.Cum ne asiguram ca evolutia companiei la nivel de resurse umane este una pozitiva? Cum confruntam teoria cu practica? Dar asteptarile de business cu realitatea umana de pe piata muncii? Solutiile nu sunt mereu la indemana, iar responsabilitatea managerului de HR pare a avea un ritm de crestere continuu.In acest context, colaborarea specialistilor din zona de HR, intalnirea pentru discutii, schimbul de experienta si impresii par a fi mai importante ca oricand. Pentru ca dincolo de solutii, considera echipa BusinessMark, stau retelele specialistilor implicati ce imping, prin munca lor, schimbarea spre progres.Sub motto-ul "SHARING INSIGHT TO DRIVE PERFORMANCE", se vor alatura discutiilor speakeri, precum:Mai multe detalii despre conferinta HR Uncovered, modalitatea de inscriere si principalele teme de discutie, puteti afla AICI Eveniment organizat de BusinessMark, sustinut de: Signal Iduna, TotalSoft, Up Romania, Mondelez, A&M International.Radio-ul oficial al evenimentului: Europa FM.Eveniment organizat cu sprijinul: BRCC, CCIFER, BCCBR.Parteneri media: Portal HR, Jurnalul de Afaceri, Manager Express, EFdeN, Financial Market, DeBizz, Transilvania Business, PRbox.ro, Curierul National, Portal Management, Antreprenor in Romania, MoneyBuzz, Social Media Romania, Global Manager, Administratie.ro, BirouInfo.ro, Depozitinfo.ro, InfoOradea, Rbe Connect, Monitorul de Fagaras, Spatiul Construit, MATEK, Financiarul, InTurda.ro, PRwave, Jobzz.ro, Lajumate.ro, Business Press, IQads, Smark, Clujul de Buzunar, Business24, Ziare.com, CargoMagazin.