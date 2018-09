Speakeri cu experienta internationala si locala se reunesc la OPERATIONAL HR

Mediul de business s-a transformat in ultimii ani, iar companiile ce au realizat acest lucru si s-au adaptat din punct de vedere organizational au fost cele ce s-au bucurat de succes. Privind dincolo de procese si strategii, putem remarca o intreaga societate in schimbare.Cat de bine intelegem angajatul modern, valorile si prioritatile sale? Ce il motiveaza? Ce il cucereste? Ce il fidelizeaza? Care sunt valorile societatii actuale si cum se reflecta acest lucru la nivel de HR?Desfasurat pe parcursul a doua zile si bucurandu-se de prezenta unor specialisti cu experienta internationala si locala, evenimentul va crea contextul unor discutii pragmatice asupra tendintelor in resurse umane.Ne bucuram sa ii avem alaturi pe:Invitatii speciali:TIM ACKERMANN - Global Head Talent Acquisition & Experience, LIDL, Germany;RICHARD A. MACKINNON - CPsychol CSci AFBPsS Profesor, Sheffield Business School si Goldsmiths, UNIVERSITY OF LONDON Managing Director, WORKLIFEPSYCH LTD., U.K.;GIOVANNI MANCHIA - Lecturer Organisational Change Management, ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, Netherlands;Experti locali:IRINA MINZALA, Central Europe Talent Aquisition Lead, ACCENTURE;GRIGORIADA STROE, HR Director, UBISOFT;ALEXANDRA DAVID, Director Resurse Umane, FRIESLANDCAMPINA ROMANIA;GYONGYI HUNYADI, HR Manager, VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION;ANDREEA ION, HR Director, POLICOLOR;CRISTINA RADU, HR Business Partner, CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS;MIHAELA RADULESCU, Fondator si Consultant de Branding, INNEROUT - REPUTATION MANAGEMENT;ANA AFTENI, HR Director Italia, Grecia si Israel, RECKITT BENCKISER HEALTH;MARIAN HANGANU, Sales Manager, ROMANIAN SOFTWARE;ANCA GREZOV, Ro HR Country Manager & CEN Competency Manager, DANONE;LUIZA BANYAI, HR Development Manager, ENEL;ANCA PAUN, Talent Acquisition & Employer Branding Manager DACH, Nordics & South Central Europe, BRITISH AMERICAN TOBACCO;ADRIAN SION, HR Manager for Romania & Moldova, LINK GROUP;ALINA GHITA, Human Resources Director, PHARMAFARM & GEDEON RICHTER FARMACIA;OLIVER PERKINS, Author, Facilitator and Managing Director, Brainovate;DANIELA BUSCAN, Director, ACADEMY+PLUS BUCURESTI;STELIAN BOGZA, Co-Founder, BENEFITONLINE;ELENA BADEA, Managing Director, VALORIA;DANIEL DRAGAN, Managing Partner, BUSINESSMARK.Evenimentul va crea oportunitatea participantilor de a schimba idei pe teme, precum: "noul angajat"- aspiratiile sale si factorii ce il motiveaza; employer branding si importanta sa in crearea unei relatii cu tinerele generatii; recrutarea de talente si psihologia grupurilor in crearea de echipe performante; contextul economic si adaptarea companiilor la o legislatie a muncii in schimbare; reward management si solutii pentru obtinerea unui nivel crescut al performantei la nivelul anagajatilor; managementul diversitatii intr-o lume a mobilitatii si schimbarii; tehnologizare si digitalizare.Inscrierea la evenimentul OPERATIONAL HR se poate face online, pe site-ul BusinessMark - link , unde puteti regasi, totodata, mai multe detalii despre eveniment.Evenimentul este organizat de BusinessMark.Partenerii evenimentului sunt: ROMANIAN SOFTWARE, SIGNAL IDUNA, REGINA MARIA.Radio-ul oficial al evenimentului: Europa FM.Eveniment creat cu sustinerea: Camera de comert Marea Britanie - Romania, Camera de Comert Bilaterala Bulgaria - Romania, Camera de Comert Romania - Portugalia, Zelist Monitor.Parteneri media: AGERPRES, Administratie.ro, Global Manager, Curierul National, Moneybuzz, DeBizz, Femei in afaceri, Financial Market, Gazeta de stiri, Financiarul.ro, New Money, Spatiul Construit, PR Box, Rbe Connect, PR Wave, Jurnalul de Afaceri,, IQ ADS, SMARK, 1 asig, Social Media Romania, Monitorul de Fagaras, Cargo Magazin, Portal Management, Market Watch, Vreaulocdemunca.ro, InfoOradea, Inturda.ro, Revista Bulevard, Transilvania Business, Portal HR, Manager Express, Ziarul Clujean, Matek, Revista Aktual.