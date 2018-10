Specialistii in HR se reunesc la Cluj-Napoca, in cadrul evenimentului Operational HR

NICOLETA AZOITEI, HR Manager - Cluj Site, GENPACT

OANA CIOBANU, HR & CSR Manager, UP ROMANIA

STELIAN BOGZA, Co-Founder, BENEFITONLINE

CRISTINA ULESAN, Chief People Officer, PIZZA HUT, PIZZA HUT DELIVERY, KFC, TACO BELL - part of SPHERA FRANCHISE GROUP

CARMEN MESTER, Experienced HR Manager

MIHAELA RADULESCU, Fondator si Consultant de Branding, INNEROUT - REPUTATION MANAGEMENT

ANCA PAUN, Talent Acquisition & Employer Branding Manager DACH, Nordics & South Central Europe, BRITISH AMERICAN TOBACCO

MARIAN HANGANU, Sales Manager, ROMANIAN SOFTWARE

LUIZA BANYAI, HR Development Manager, ENEL

SORINA BUTEA, HR Manager STARBUCKS SEE, AMREST COFFEE

VASILICA ZULD, HR Director, SOFTVISION

GEORGIANA ANDREI, Corporate Sales Director, REGINA MARIA

ADELINA FRONEA, Coach & Senior HR Consultant

LIANA PRECUP, Human Resources Manager, Evozon Systems

OANA PIPER, HR Manager, SOLINA ROMANIA

LAVINIA ALEXIE, HR Manager, PHILIP MORRIS ROMANIA

RADU PANAIT, Consultant - Agile in HR

Mediul de business s-a transformat in ultimii ani, iar companiile ce au realizat acest lucru si s-au adaptat din punct de vedere organizational au fost cele ce s-au bucurat de succes. Privind dincolo de procese si strategii, putem remarca o intreaga societate in schimbare.Cat de bine intelegem angajatul modern, valorile si prioritatile sale? Ce il motiveaza? Ce il cucereste? Ce il fidelizeaza? Care sunt valorile societatii actuale si cum se reflecta acest lucru la nivel de HR?Desfasurat pe parcursul a doua zile si bucurandu-se de prezenta unor specialisti cu experienta, evenimentul va crea contextul unor discutii pragmatice asupra tendintelor in resurse umane.