Suntem in "topul rusinii mondiale" la capacitatea de a pastra oamenii talentati in tara (Raport)

Andreea Paul (INACO)

In acest context, aceasta a prezentat cateva concluzii ale unui raport INACO despre starea competitivitatii economiei romanesti."Vrem ca si noi in acest raport al competitivitatii economiei romanesti sa tragem cateva semnale de alarma. Suntem in topul rusinii mondiale la cativa indicatori-cheie care tin de conectarea firmelor si a familiilor la curentul electric, nu mai vorbesc despre drumurile care ne umfla ficatii fiecaruia in fiecare secunda si la timpii morti din trafic, dar unul dintre indicatorii la care noi suntem in topul rusinii mondiale tine de achizitia de noi tehnologii de catre Guverne, tine de capacitatea de a ne tine resursa talentata aici acasa si de a atrage resurse umane talentate, noi", a afirmat Andreea Paul.Potrivit acesteia, "competitivitatea nu mai este un lux, este un reper esential pentru dezvoltarea calitatii vietii, si progresul social este esential pentru competitivitatea economica a unei natiuni, si asta o spune un om de dreapta".Ea a subliniat faptul ca in prezent in Romania se munceste putin comparativ cu alte state europene."Am demontat mitul ca noi muncim mult si prost. Am ajuns sa muncim foarte putin, suntem antepenultimul stat european ca ore de munca in medie lucrate pe saptamana, si da, cu o productivitate foarte redusa, suntem pe penultimul loc in Europa", a sustinut Andreea Paul.Presedintele INACO a avertizat ca Romania este in pericol de a nu mai putea recupera decalajele de competitivitate."Trebuie sa intelegem provocarile prezentului si ale viitorului. Aceasta carte e fantastica pentru ca ne arata viteza schimbarilor in comertul exterior al Romaniei in ultima suta de ani si ne transmite azi mesajul: 'aveti grija, urmatoarea suta de ani nu va mai arata la fel!'. Viteza cu care revolutia digitala 4.0 imprima modificari tehnologice de structura, de diversificare a pietelor de export, in urmatoarea suta de ani, ne da mesajul ca, daca ne vom baza pe inertiile trecutului si nu vom rezolva, in continuare, factorii esentiali de competitivitate, care tin de infrastructura de baza, de sanatate, de educatie, de asimilarile inovatiei tehnologice, aceste decalaje nu vor mai putea fi recuperate in viitor, si ramanem pe termen foarte lung slab competitivi", a sustinut Andreea Paul.Aceasta s-a referit si la mitul existentei unor producatori puternici de software romanesc."Aceasta carte a demontat multe mituri. Cel care ne-a fost foarte drag a fost la capitolul de industrie software, cum ca noi am fi mari producatori si exportatori de soft romanesc; in realitate el este dominat de capitalul strain", a afirmat presedintele INACO.