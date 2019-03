Tomorrow@Work - cum arata schimbarea din perspectiva fortei de munca

Am abordat subiectele la nivel macro, dar si micro, aplicat pe situatii si cazuri concrete. Am dat curs discutiei alaturi de, impreuna cu care am analizat situatia dinamicii schimbarii la nivel macro si care ne-a vorbit despre importanta strategiei de business corelata cu cea a leadership-ului si a rolului departamentelor de HR intr-o organizatie: 'Intr-o viziune holistica am continuat discutia alaturi de. Despre caracteristicile generatiei Z, Andreea sustine ca suntem martorii unei generatii care cere si ofera autenticitate, sharing, consuma continut de pe social media, '' Gig economy este mediul care prevaleaza forta de munca ce nu este permanenta, ci on demand, iar daca vorbim despre situatia actuala, specialistii confirma tranzitia catre fenomenul de unbundling in campul fortei de munca - '', Andreea Mihnea.Stim deja ca schimbarea este noua regula a prezentului.confirma mai mult decat atat: 'In ceea ce priveste data management in sectorul resurselor umane, '', sustine. Odata cu automatizarea proceselor de lucru, Aurelian este de parere ca adoptarea unui sistem care sa ajute in acest proces 'Despre employee satisfaction auzim vorbindu-se tot mai des, iar fericirea angajatilor la locul de munca este un aspect din ce in ce mai important pentru angajatori.sustine ca angajatii de azi pun pret pe implicarea companiilor in initiativele de CSR, pe dezvoltare si procesele de invatare continua, cat si pe practicile pe care le adopta compania pentru retentia si loializarea angajatilor. 'In ceea ce priveste integrarea noilor generatii pe piata muncii, in prezent ne confruntam cu provocarea proceselor de mentorat, care sunt bi-directionale.a vorbit despre importanta modelelor intr-o companie si cum influenteaza aceastea activitatea si comportamentele celorlalti angajati: 'Intr-o era transformationala, invitatii nostri au discutat aspecte care impacteaza companiile, angajatii si procesele. '',Nevoia de specializare nu este singura care se pronunta, ci observam si nevoia de schimbare culturala, axata pe binele angajatilor, iar rolul departamentului de HR se indreapta catre o directie strategica, cu rol de partener de business. Aceasta abordare este din ce in ce mai intalnita in randul companiilor: '',Varietatea practicilor la nivelul departamentelor de HR este tot mai specifica, in functie de caracteristicile business-ului, iar foarte multi oameni de HR se pliaza pe business-urile pe care le reprezinta: '',In acelasi timp, adaptabilitatea la angajatul modern obliga departamentele de HR sa incerce sa fie creative si sa mearga pe idea de personalizare: '',Alaturi de noi a fost in cea de-a doua zi, care ne-a prezentat la scara larga evolutia societatii in context profesional si tehnologic si de asemenea, care sunt directiile catre care ne indreptam. 'Acum 12 ani societatea a avut un punct de ruptura - era ocupata sa gestioneze criza care aparuse la acel moment, incat a uitat ca tehnologia evolueaza si trebuie integrata pas cu pas.'Procesele de invatare sunt la fel de specifice in functie de modelul business-ului, iarvorbeste despre modelul lor de invatare: 'Schimbarea si rezistenta la schimbare a fost un alt subiect abordat, iar alaturi dene-am aliniat viziunile cu privire la adoptarea schimbarilor dintr-o companie, luand in calcul inclusiv strategia de wellness a angajatilor. Intr-un ciclu de viata al angajatilor intr-o organizatie, romanii masoara de regula, engagementul acestora. '',a abordat construirea unei strategii de crestere a business-ului in concordanta cu strategia departamentului de HR. Asadar Puratos, compania pe care o reprezinta si-a setat obiectivele din punct de vedere strategic si operational. Solutia a reprezentat crearea unei platforme de recrutarela nivel global, care sa vina in acelasi timp si cu componenta de brand building.In incheierea sesiunilor de speech-uri am vorbit cusi am abordat subiectul departamentelor de HR din prisma digitalizarii. 'Viziunea din viitor a job-urilor este o preocupare constanta a societatii de acum. '',Gradul de performanta al angajatului modern este in stransa legatura cu gradul sau de satisfactie. Ce este si mai interesant este ca '',Lipsa comunicarii este intotdeauna un factor care determina multe dintre rupturi - '', -Flexibilitatea, un mediu de lucru agil si incurajarea pasiunilor sunt parte din pachetele de beneficii oferite de companii in zilele noastre. 