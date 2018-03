WizOne: zero erori si dubii in administrarea eficienta a angajatilor expati

Postul vacant nu poate fi ocupat de un cetatean roman, cetatean UE sau cetatean strain cu rezidenta in Romania;

Angajatul indeplineste conditii speciale de pregatire profesionala, experienta in profesie si certificare;

Angajatul este apt din punct de vedere medical pentru practicarea profesiei;

Angajatul nu are antecedente penale incompatibile cu practicarea profesiei;

Angajatul se incadreaza in contingentul anual aprobat prin Hotarare de Guvern;

Angajatul va desfasura efectiv activitatea pentru care este solicitat avizul de angajare;

Angajatorul nu a primit nicio sanctiune in ultimii 3 ani pentru angajare ilegala sau munca nedeclarata (la negru).

Evaluarea deciziei de a aduce angajati straini, din punct de vedere legal si financiar

Cum va ajuta softul HR WizOne sa administrati eficient angajatii expati?

2. Garantarea confidentialitatii privind nivelul salarial

Pentru expatii proveniti din Uniunea Europeana, procedura de angajare/detasare este mai simpla, datorita facilitatilor existente in cadrul Uniunii pentru a incuraja mobilitatea angajatilor.Pentru detasari mai scurte de 3 luni, de exemplu, nu este necesara inregistrarea rezidentei angajatului expat.Lucrurile sunt mult mai complicate in cazul cetatenilor din afara UE, a Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiei.In primul rand, trebuie sa justificati necesitatea detasarii sau angajarii respectand un set strict de conditii:Intrucat compania angajatoare este cea care va face majoritatea demersurilor pentru a obtine actele necesare de la Inspectoratul General pentru Imigrari, este normal ca primul pas este acela de a evalua oportunitatea aducerii unui expat in companie.Nu ne indoim ca aveti nevoie de profesionisti cu experienta si (uneori) cu certificari speciale. De aceea echipa Wizrom Software a conceput softul resurse umane WizOne ca pe o aplicatie complexa si cu mare putere de calcul si de realizare de scenarii de tip "what if".Un astfel de scenariu se refera la impactul financiar al angajarii/detasarii unuia sau mai multor angajati expati in cadrul companiei.Este evident ca pentru a aduce un angajat (mai ales a unui specialist/manager) din strainatate, va trebui sa ii asigurati acelasi nivel salarial ca si cel pe care il primeste la sucursala unde este angajat.Dupa cum deja stiti, exista o discrepanta substantiala intre salariile din Romania si cele din alte tari UE si din afara UE.In principiu, angajatii straini datoreaza statului roman aceleasi contributii sociale si impozite ca un angajat roman. Insa exista si situatii speciale, in special in cazul detasarilor.Pentru angajatii care au cetatenia in Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana trebuie tinut cont de durata detasarii si de alti factori care determina in care dintre state (cel de origine sau Romania) vor fi platite contributiile sociale.In toate situatiile, impozitul pe venit se va plati in Romania, deoarece acesta este teritoriul pe care sunt prestate activitatile. Softul de resurse umane WizOne permite crearea de profile speciale pentru angajatii expati, cu conditii deosebite de plata a salariului, contributiilor si impozitelor fata de restul angajatilor romani.Profilul special creat pentru angajatii expati nu este numai util pentru calculul separat al contributiilor sociale, ci si pentru a emite separat fluturasii de salariu, eliminand riscul ca unul dintre angajatii locali sa aiba acces la acesta dintr-o eroare.Subiectul legat de nivelul salarial nu este doar supus regulilor confidentialitatii, ci si extrem de sensibil, mai ales pentru angajatii romani de pe un post similar.Astfel, solutia software HR WizOne este un aliat de incredere pentru a pastra confidentialitatea privind salariile angajatilor expati si atmosfera de colaborare si comunicare deschisa intre toti angajatii.Angajatii expati trebuie sa obtina un document numit Permisul Unic de la Inspectoratul General pentru Imigrari. Acest permis are valabilitatea de minim 1 an si maxim 5 ani si trebuie reinnoit cu 30 de zile inainte de a expira si este singurul document care le da dreptul sa munceasca si sa locuiasca pe teritoriul Romaniei.Prin setarea unei alerte in softul HR WizOne veti putea sa ii anuntati din timp pe angajatii expati sa isi reinnoiasca documentele de resedinta si drept de munca.