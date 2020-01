Cum planifici corect o schimbare de cariera

Sentimentul de plafonare, jobul actual nu iti mai ofera nicio posibilitate de dezvoltare;

In continuare, iti prezentam cativa pasi pe care merita sa ii analizezi si sa ii pui in practica:De regula, exista cateva semnale de alarma care te vor anunta ca este timpul potrivit pentru schimbare. Aceste semnale pot fi:Toate acestea sunt indicii care te anunta ca este timpul potrivit pentru a-ti alege un nou loc de munca.Asa cum ai observat, dorinta de a schimba locul de munca vine cu urmare a unor nevoi mai mult sau mai putin constiente si care difera de la o persoana la alta. Ideal este ca noul job sa iti implineasca aceste nevoi.De aceea, inainte de a spune "Da" primei oferte care iti iese in cale, analizeaza situatia actuala, clarifica motivele principale care te determina sa vrei un alt job.Poate ca nu ti se mai potriveste mediul in care lucrezi acum, ai nevoie de un post mai bine platit, simti ca esti suprasolicitat. In functie de aceste argumente, stii si ce asteptari ai de la noul job si vezi in ce masura acestea sunt realiste.Felul in care te prezinti este la fel de important ca experienta, cunostintele si aptitudinile pe care le ai. De aceea, CV-ul tau trebuie sa fie impecabil, iar informatiile din el sa fie relevante pentru noul tau obiectiv.Poti alege modelul de CV Europass daca iti doresti un CV ordonat, clar si suficient de concis pentru cel care il citeste.Scrie apoi realizarile si toate abilitatile dobandite in ultimul an, analizeaza informatiile deja existente si observa daca ele sunt relevante pentru jobul pe care ti-l doresti. Daca nu te ajuta in actuala cautare, le poti elimina.Urmatorul pas este sa gasesti canalele, directiile concrete care ti-ar putea oferi un loc de munca asemanator cu cel dorit.Daca nu ai deja pregatita o recomandare, urmatoarele idei te-ar putea ghida in directia potrivita:Daca, acum cativa ani, interviurile se tineau doar one-on-one, astazi poti fi surprins ca, in functie de cerinte, sa discuti cu angajatorul pe Skype sau la o cafea.Poti avea interviul telefonic, la distanta sau tip panel (similar interviului clasic, doar ca vor fi prezenti doi sau mai multi intervievatori).Exista multe metode prin care poate fi tinut un interviu, important este sa fii pregatit, sa ai mai multe viziuni si sa fii deschis noilor variante.Chiar daca ne pot scoate din zona de confort, schimbarile de cariera sunt benefice, mai ales atunci cand au la baza nevoia de dezvoltare, evolutie si o serie de argumente clare, realiste, constiente.