5-6 noiembrie 2019: Feel the HR VIBES la Cluj-Napoca

Speakeri internationali si experti locali vor vorbi despre modelele de business pe care le creeaza companiile, pentru a se adapta la dorintele angajatului modern.In acest context, vor fi abordate subiecte precum: retentia angajatilor, strategia de brand, personalizarea pachetelor de beneficii si recompense, folosirea inteligentei artificiale in procesul de recrutare.SPECIAL GUEST: CHRIS DEAVER, Sr Director of HR and Leadership Coach at VMware, anterior la Apple, The Walt Disney Company si Dell;SPECIAL GUEST: TIM ACKERMANN, Head Of Global Talent Acquisition, TUI Group;NEVENCA DOCA, HR Executive Director, Banca Transilvania;RADU PANAIT, Group HR Director, E-INFRA (Electrogrup, DirectOne, Netcity, Nova Power & Gas si WESEE);ANCA PAUN, Cluster Talent & OE Manager, British American Tobacco;AMALIA STERESCU, Leadership Consultant, Personal Branding Strategist, Public Speaking Coach;CRISTIAN DUMITRACHE, Foundation Teacher, Al Ferasa International;AURELIAN CHITEZ, Sales Director, Romanian Software;GYONGYI HUNYADI, Human Resources Manager, VCST AUTOMOTIVE PRODUCTIONBIANCA PRECUP, Supply Chain Senior HRBP, FrieslandCampina Romania;STELIAN BOGZA, Co-founder, BenefitOnline.roMIHAI GAVAN, HCM Global Sales Director, TotalSoft;SIMONA SUNEL, HR Director, Tremend;GEORGIANA ANDREI, Corporate Sales Director, Regina Maria;IULIA ANGHEL, Sales Director Smartree;VASILICA ZULD, Director, HR & PR, Softvision;RAMONA BOSINCEANU, HR Manager, Eaton.Ei vor raspunde unor intrebari ce stau pe buzele tuturor anganatilor din departamentul de HR:- Cum formam echipe in care membrii sa se complementeze reciproc astfel incat, productivitatea acestora sa fie optima?- Cum ne asiguram ca mediul de lucru este propice pentru toti angajatii nostri?- Cum reusim sa le dam tinerilor angajati libertatea de care au nevoie?Cum putem evita orele lucrate peste program, fara sa afectam performanta companiei pe termen scurt?- Cum dezvoltam strategii de dezvoltare a pachetelor de beneficii personalizate, astfel incat, sa motivam angajatii sa isi atinga performantele maxime?Invitat special al Cluj-Napoca HR Vibes, CHRIS DEAVER, este leadership coach pentru companii Fortune 50 si Director Senior la VMware, in Silicon Valley, California. A influentat lideri de la Apple, prima companie care a ajuns la un trilion de dolari, cu primul program de leadership unic "Different Together"- care a stimulat designul iPhone X, AirPods si Apple Watch. La Disney, a indrumat liderii sa isi ajute echipele sa faca cea mai buna munca de care erau capabile in dezvoltarea produsului, pentru Star Wars, Marvel si Pixar.Chris contribuie la realizarea agendei Forumului Economic Mondial si a oferit consultanta unor CEO, jucatori NBA si fondatori de start-upuri, iar ideile sale au aparut in Fast Company, Entrepreneur si Fortune. A co-finantat o retea non-profit de mentorat, in parteneriat cu Stephen R. Covey si are un M.B.A. de la scoala Marriott, la BYU si este licentiat in arte vizuale (absolvind tot la BYU).TIM ACKERMANN, invitat special al evenimentului, este expert HR si Talent Acquisition, cu o experienta de peste 20 de ani in diverse domenii si regiuni globale, la companii precum TUI Group, Lidl, Deutsche Bank, Microsoft, Swarovski si Zalando.In afara lumii corporatiste, Tim a predat HR Management la International School of Management, Munchen. Tim este membru fondator si vicepresedinte al asociatiei germane Queb e.V. Mai multe detalii despre conferinta CLUJ-NAPOCA HR VIBES 2019, modalitatea de inscriere si principalele teme de discutie, puteti afla AICI Principala linie de activitate a BusinessMark este organizarea de evenimente business "concept propriu" prin care ne propunem sa oferim mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking.Combinand metode de comunicare si business matchmaking, oferim partenerilor nostri modele de dezvoltare complexe, conectandu-i in mod direct cu mediul de afaceri si creand oportunitati de parteneriat strategic.