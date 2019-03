7 din 10 companii au avut profituri mai mici din cauza lipsei de angajati - sondaj

Criza de specialisti si deficitul de forta de munca de pe piata fac parte din discursul majoritatii companiilor din Romania, insa rareori sunt aduse in discutie si costurile directe generate de aceasta situatie."Imposibilitatea de a gasi si recruta angajatul potrivit la timp nu duce doar la cresterea presiunii pe ceilalti angajati, ci si la pierderea de contracte importante cu anumiti clienti, stagnarea sau reducerea productivitatii, restrangerea activitatii companiei", se arata in comunicat.Din aceste motive, aproape sapte din zece angajatori spun ca au avut profituri si cifre de afaceri mai mici, conform sondajului."Astfel, 44% dintre angajatorii care au raspuns sondajului au aratat ca lipsa fortei de munca suficiente sau adecvate a afectat cu pana la 10% profitul anual al companiei, alti 15% au spus ca impactul a fost si mai mare, de pana la 20%, iar 8% au depasit chiar si acest prag", se precizeaza in document.Totodata, doi din cinci angajatori reclama faptul ca cifra de afaceri a scazut cu pana la 10%, in timp ce 17,8% spun ca scaderea a fost de pana la 20%, iar 8% chiar peste acest prag, inclusiv peste nivelul de 30%.Circa o treime dintre respondenti au spus ca nu au fost afectati in acest sens. Pentru a compensa deficitul de angajati, aproximativ o treime dintre angajatori au recrutat oameni nespecializati pe domeniul cerut, dar pe care i-au instruit intern."Alti 13,6% au angajat mai multi studenti sau au reconvertit profesional o parte dintre angajati, pentru a acoperi domeniul unde le lipseau specialisti, conform raspunsurilor oferite de 13,1% dintre angajatori.Totodata, pentru 11,4%, solutia a fost sa angajeze mai multi oameni din imprejurimi, care fac naveta zilnic. Aproape 9% au investit mai mult in tehnologie, pentru a inlocui resursa umana. Mai putini sunt cei care au fost nevoiti sa angajeze pensionari ori sa apeleze la forta de munca din afara tarii", se mai arata in comunicat.Citeste si:2 din 5 romani vor sa isi schimbe jobul anul acesta. 10% vor sa plece in strainatate7 din 10 romani muncesc peste program, majoritatea pe gratis - sondaj1 din 3 romani ar munci la negru, daca ar primi mai multi bani ...citeste mai departe despre " 7 din 10 companii au avut profituri mai mici din cauza lipsei de angajati - sondaj " pe Ziare.com