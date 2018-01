Angajatii de la Ford Craiova ameninta cu greva

Salariatii cer salarii mai mari fata de cat le-a oferit conducerea companiei. O alta nemultumire a sindicalistilor este legata si de expirarea contractului colectiv de munca la finalul anului trecut.Daca discutiile dintre sindicate si patronate vor esua, sindicalistii de la Ford spun ca vor strange semnaturi pentru declansarea grevei de avertisment.La finalul saptamanii trecute, Sindicatul Ford Automobile Craiova i-a informat pe angajatii uzinei ca in cadrul adunarii generale din 4 ianuarie s-au luat mai multe decizii, printre care si "deschiderea conflictului de munca la nivelul societatii Ford Romania", informeaza Gazeta de Sud.Sindicalistii au mai stabilit si organizarea, miercuri, a unui referendum pentru revocarea din functie a liderului de sindicat, suspendat din functie pe o perioada de 30 de zile la nici doua luni dupa ce fusese ales.Sindicalistii i-au mai informat pe membrii de sindicat din Ford ca "in data de 31.12.2017 a expirat Contractul Colectiv de Munca valabil in societatea Ford Romania. Pana pe 28.02.2018, CCM produce efecte. Dupa aceasta data, din punct de vedere legal, salariatii raman acoperiti doar de contractele individuale de munca", se mai arata in buletinul informativ al angajatilor.Pe 21 decembrie 2017, cateva sute de muncitori de la uzina Ford din Craiova au intrerupt lucrul fiind nemultumiti de ceea ce s-a negociat cu patronatul pentru noul contract colectiv de munca valabin pentru 2018 si 2019.Reprezentantii Ford Romania au precizat atunci ca nu vor sa comenteze cu privire la discutiile interne dintre sindicate si membrii acestora. "Ford Romania nu face comentarii cu privire la discutiile interne dintre sindicate si membrii acestora. Negocierile privind noul contract colectiv de munca valabil pentru 2018 si 2019 au fost finalizate ieri. Nu avem nimic in plus de adaugat", se arata in raspunsul companiei Ford Romania.Citeste si: Angajatii Ford Craiova fac greva si au iesit sa protesteze (Video). Reactia companiei ...citeste mai departe despre " Angajatii de la Ford Craiova ameninta cu greva " pe Ziare.com