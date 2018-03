Bosch face angajari la Cluj si un program de internship platit pentru sute de studenti

In acelasi timp, grupul sustine absolventii prin programe dedicate tinerilor viitori manageri si printr-un program de internship platit, in care sunt implicati peste 350 de studenti."Persoanele interesate pot participa la unul dintre cele doua evenimente organizate in luna martie, la campusul fabricii Bosch din Jucu, judetul Cluj.Aici, Bosch produce din 2013 unitati electronice de control pentru clienti globali din industria auto, din domenii cum ar fi asistenta la condus si siguranta si confort", a informat Bosch.Astfel, pe 17 martie, compania organizeaza interviuri pe loc in vederea recrutarii pentru una din urmatoarele pozitii: operatori asamblare finala, operatori specializati in procese automatizate, operatori roboti industriali, operatori calitate, gestionari si distribuitori de materiale.Pentru cei care nu pot fi prezenti la eveniment, compania organizeaza interviuri de angajare in fiecare zi de luni."Bosch continua campania cu evenimentul Ziua Tehnologiei Automotive, in data de 24 martie, care este dedicat studentilor, masteranzilor, specialistilor, dar si celor interesati sa cunoasca activitatea fabricii Bosch Cluj. Acestia vor putea participa la workshop-uri dedicate tehnologiei avansate din fabrica si unde se vor prezenta proiectele speciale ale companiei", adauga oficialii Bosch.Ei spun ca anul acesta Bosch lanseaza in premiera la Cluj un program nou dedicat viitorilor ingineri, in cadrul caruia sunt disponibile in prezent zece locuri pentru studentii pasionati de inginerie, care au terminat sau urmeaza sa termine anul acesta studiile universitare si doresc sa opteze pentru un program intensiv de invatare de 18-24 de luni pentru a deveni expert intr-una din ariile tehnice ale fabricii.In octombrie 2017, compania a inaugurat un nou centru de training modern in campusul Bosch din Cluj pentru pregatirea elevilor in sistemul educational dual si dezvoltarea profesionala si personala a angajatilor.Grupul Bosch are aproximativ 400.500 de angajati in intreaga lume si a generat vanzari de peste 78 miliarde de euro in 2017. ...citeste mai departe despre " Bosch face angajari la Cluj si un program de internship platit pentru sute de studenti " pe Ziare.com