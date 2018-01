Bucurestenii au ramas si anul trecut cei mai bine platiti romani, informeaza Institutul Nationale de Statistica ( INS ). Mai exact, in 2017, venitul salarial mediu net a fost, in Capitala, de 3.039 lei/luna. Bine au castigat si clujenii, cu un salariu mediu net lunar de 2.684 lei, dar si sibienii, cu un net mediu de 2.524 lei pe luna.La polul opus, un angajat din Teleorman a castigat in 2017 un salariu mediu net de doar 1.720 lei/luna, aproape la jumatatea celui ridicat de un bucurestean. Cu putini bani au fost platiti si salariatii din Ialomita care au primit in medie un net lunar de 1.789 lei, dar si cei din Braila care au castigat, tot in medie, 1.801 lei net pe luna.Cele mai mari venituri salariale le-au avut in continuare angajatii din IT, in vreme ce salariatii din sectorul hotelier si cel al restaurantelor au fost cei mai prost platiti."Diferentele mari intre veniturile mari si cele mici sunt cel mai mare rau si cel mai puternic semnal ca lucrurile merg prost intr-o economie si intr-o societate in general. Daca va uitati peste tot, in Africa, in Rusia, diferenta dintre salariile mari si salariile mici este de 1 la 30" a declarat George Butunoiu, sprecialist in resurse umane si recrutare, citat de TVR.In aceste conditii, statul este cel care ar trebui sa intervina pentru rezolvarea problemei. Si nu prin acordarea de ajutoare sociale romanilor saraci, ci prin investitii in infrastructura si prin legi mai bune care sa stimuleze privatii sa investeasca si sa creeze locuri de munca bine platite.Citeste si:Zona cu cele mai mari salarii din Romania si cat vor mai creste in urmatorii aniCare sunt meseriile rare cel mai bine platite din Romania: Nu ai nevoie de facultate si castigi 30.000 de lei pe lunaRomania ofera una dintre cele mai mari majorari de salarii din Europa. Ce efect va avea insa cresterea inflatiei ...citeste mai departe despre " Bucurestenii castiga dublu fata de alti romani. Asemenea diferente mai exista doar in tarile africane, spun specialistii " pe Ziare.com