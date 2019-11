Cele doua Romanii: Cati tineri isi gasesc de munca dupa absolvire - comparatia cu alte state UE

Daca Bucurestiul si imprejurimile ofera perspective uriase si se compara cu elitele europene din acest punct de vedere, alte zone stau atat de rau incat jumatate din cei pana in 25 de ani nu reusesc sa se angajeze in primii trei ani de la absolvire. Asta in conditiile in care exista state in UE in care rata de ocupare a tinerilor depaseste 80% in toate regiunile.In 2018, 82% dintre absolventii recenti din Uniunea Europeana s-au angajat, arata statistica publicata de curand de Eurostat.Cu alte cuvinte, se afla in campul muncii 82% dintre tinerii cu varste cuprinse intre 20 si 34 de ani care au reusit, in ultimii trei ani, sa obtina o diploma pentru terminarea nivelului de invatamant secundar superior (adica au cel putin studiile liceale finalizate) si nu isi continua studiile in prezent.Rata de ocupare a acestei categorii a crescut anual, la nivelul UE, din 2013 incoace, cand era 75%. Asta inseamna ca piata muncii incepe sa-si revina dupa criza.Mai mult, rata de ocupare pentru cei care au asolvit de curand o forma de invatamant secundar superior a fost cel putin 90% in 75 de regiuni din UE, acestea fiind concentrate cu precadere in Cehia, Germania, Olanda, Austria si Suedia. Si in tara noastra avem o astfel de performanta.Varful de 98% a fost atins, insa, in Germania, in regiunea Niederbayern (Bavaria Inferioara).La polul opus, exista patru regiuni in care, in 2018, mai putin de o treime dintre absolventi si-au gasit un job. Trei erau in sudul Italiei, anume Sicilia (27%), Basilicata si Calabria (ambele cu 31%), iar cea de-a patra era in Grecia - Sterea Ellada (32%).Situatia din RomaniaCu o rata de 71,6% inregistrata in 2018, tara noastra se afla cu mai bine de zece procente sub media UE. Exista unele zone care performeaza foarte bine, iar altele care stau destul de prost.Prin urmare, vedem ca avem, de fapt, doua Romanii: una in care tinerii au perspective de angajare, iar cealalta in care doar jumatate dintre cei care termina liceul sau facultatea isi gasesc un job dupa maximum trei ani de la finalizarea studiilor.Regiunea Bucuresti-IlfovRata de ocupare a tinerilor absolventi in 2018: 91,2%PIB/locuitor: 23.349 de euroCastig salariu mediu net lunar in 2018: 3.621 de leiRata somajului la finalul lui 2018: 1,2%Anul trecut, cel mai bine la capitolul angajarii absolventilor se situa regiunea Bucuresti-Ilfov, cu ...citeste mai departe despre " Cele doua Romanii: Cati tineri isi gasesc de munca dupa absolvire - comparatia cu alte state UE " pe Ziare.com