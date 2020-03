Cine sunt parintii care NU pot beneficia de plata zilelor libere pentru supravegherea copiilor

Hotararea de guvern stabileste ca zilele lucratoare pana la incetarea situatiei de urgenta decretata, cu exceptia celor din perioada vacantelor scolare, sa fie zile libere acordate, la cerere, unuia din parinti.Zilele libere se acorda doar dupa epuizarea tuturor optiunilor prevazute de reglementarile legale in vigoare pentru desfasurarea activitatii si cu obligatia asigurarii continuitatii activitatii, inclusiv prin decalarea programului de lucru sau implementarea formelor de munca flexibile.Cererea pentru acordarea zilelor libere va fi insotita de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor si de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni, potrivit Legii nr. 19/2020, si nici nu se afla concediu de odihna sau fara plata.Nu pot beneficia de zilele libere persoanele aflate in somaj tehnic, cele aflate in concediu pentru ingrijirea copilului, precum si angajatii ai caror soti/sotii nu inregistreaza venituri.In ceea ce priveste modul de plata a zilelor libere acordate parintilor, s-a stabilit ca pentru fiecare zi libera angajatorul acorda parintelui o indemnizatie in cuantum de 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.Mentiune: Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale este de 5.429 de lei pentru anul 2020.Pentru exemplificare, in luna martie 2020, valoarea bruta a indemnizatiei zilnice va fi de maxim 185 lei.Indemnizatia este asimilata veniturilor din salarii si supusa impozitarii si platii contributiilor, conform Codului Fiscal.Decontarea catre angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizatiei pentru zilele libere acordate parintilor se va face de catre ANOFM, in termen de 60 zile calendaristice de la depunerea unei cereri si a altor documente la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza in care isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia.Documentele necesare decontarii se depun prin posta electronica sau prin orice alt mijloc de comunicare agreat, in cel mult 30 zile de la data ...citeste mai departe despre " Cine sunt parintii care NU pot beneficia de plata zilelor libere pentru supravegherea copiilor " pe Ziare.com