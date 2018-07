Compania care a testat saptamana de lucru de 4 zile anunta rezultatele. CEO-ul spune ca i-au fost depasite toate asteptarile

Conform rezultatelor anuntate recent de Perpetual Guardian, o companie care se ocupa cu administrarea testamentelor si a proprietatilor, angajatii au devenit mai productivi, echilibrul munca - viata personala al acestora s-a imbunatatit, iar nivelul de stres a scazut. Oamenii s-au intors la munca mai plini de energie dupa cele trei zile libere.La experimentul derulat in perioada martie-aprilie 2018 de cercetatori din afara companiei au participat peste 240 de angajati, care au continuat sa fie platiti pentru 40 de ore pe saptamana, si nu pentru 32, cat au lucrat efectiv, in tot acest timp.CEO-ul si fondatorul Perpetual Guardian, Andrew Barnes, a precizat ca a incercat prin aceasta masura sa le ofere angajatilor sai posibilitatea de a atinge un echilibru mai bun intre viata privata si cariera, concentrandu-se asupra activitatilor de serviciu atunci cand sunt la birou si ocupandu-se de chestiuni personale in timpul liber."A fost doar o teorie, ceva ce m-am gandit sa incerc, pentru ca am vrut sa creez un mediu mai bun pentru compania mea", a spus Barnes pentru CNN, adaugand ca raspunsul angajatilor i-a depasit "cele mai indraznete vise".Daca in noiembrie anul trecut doar 54% dintre angajatii sai afirmau ca sunt capabili sa balanseze in mod eficient timpul petrecut la serviciu cu cel liber, procentul a urcat la 78 dupa experiment. In acelasi timp, nivelul de stres a scazut cu aproximativ 7%, iar echipa a demonstrat o mai mare implicare.Potrivit lui Jarrod Haar de la Universitatea de Tehnologie din Auckland, unul dintre cercetatorii implicati in experiment, angajatii au fost mai energici atunci cand au revenit la birou."Supervizorii au spus ca oamenii au fost mai creativi, prezenta a fost mai buna, au venit la timp si nu au plecat mai devreme sau au luat pauze lungi", a adaugat Haar, care precizeaza ca rezultatele profesionale au fost aceleasi ca atunci cand lucrau cinci zile, potrivit New York Times.Angajatii au devenit mai productivi in conditiile in care au petrecut mai putin timp pe retelele sociale si cu alte activitati fara legatura cu munca lor. Oamenii au explicat ca aceasta schimbare i-a motivat sa gaseasca metode noi pentru a fi mai productivi. De exemplu, sedintele au fost re ...citeste mai departe despre " Compania care a testat saptamana de lucru de 4 zile anunta rezultatele. CEO-ul spune ca i-au fost depasite toate asteptarile " pe Ziare.com