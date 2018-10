Companiile mari din Arad apeleaza la muncitori din India, din cauza crizei fortei de munca

O firma din Arad s-a specializat exclusiv pe rectrutarea indienilor, iar in ultimele luni a adus zeci de muncitori pentru firme care nu gaseau oameni la nivel local.Patronul firmei de recrutare, Mitica Purcaru, spune ca in vestul tarii "exista o criza acuta de muncitorilor calificati, pentru ca majoritatea care s-au format in Romania au plecat in tari din vestul Europei pentru salarii mai mari".Doar in Arad, luni erau disponibile aproape 2.500 de locuri de munca vacante la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, de ani de zile judetul fiind pe primele locuri la nivel national privind oferta disponibila."In acest moment, companiile de aici nu mai gasesc sudori, lacatusi mecanici, operatori CNC sau muncitori in constructii. Eu m-am specializat pe recrutarea personalului din India, atat pentru ca forta de munca de acolo este bine calificata, cat si pentru ca indienii sunt buni vorbitori de limba engleza si astfel pot fi integrati mult mai usor in companiile de la noi", a declarat Purcaru.Cei mai multi indieni pe care i-a adus firma in Arad sunt pentru producatorul de vagoane marfa Astra Rail Industries, care de ani de zile se confrunta cu probleme in a gasi personal calificat pe piata locala. Compania a angajat 47 de cetateni indieni in ultimele luni, toti fiind sudori."Peste doua saptamani mai ajung in tara 35 de cetateni indieni, care vor lucra in Arad in constructii, un alt domeniu in care se simte lipsa personalului calificat.La o alta firma din vestul tarii urmeaza sa aducem 50 de indieni, care sunt in proceduri de transfer in Romania, iar un alt lot de zece indieni vor ajunge la o companie din Arad.In general, firmele care ne contacteaza lucreaza la cota de avarie, din cauza lipsei de personal. Companiile, desi reticente sa aduca muncitori din afara tarii pentru ca, potrivit legislatiei actuale, ei trebuie platiti cu salarii mai mari decat romanii, sunt nevoite, totusi, sa faca asta pentru a putea sa-si onoreze comenzile, in special externe", a mai declarat patronul firmei de recrutari.Conform sursei citate, majoritatea indienilor adusi in tara sunt barbati cu varste cuprinse intre 25 si 45 de ani, iar acestia castiga ce ...citeste mai departe despre " Companiile mari din Arad apeleaza la muncitori din India, din cauza crizei fortei de munca " pe Ziare.com