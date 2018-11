Paul Kelley, care a fost primul director din Anglia care a mutat ora de incepere a programului elevilor mai tarziu, la 10:00, insista ca acelasi lucru ar trebui facut si in cazul angajatilor. Kelley este de parere ca angajatii care isi ignora ceasul intern natural si tiparul somnului isi pot pune in pericol sanatatea, noteaza Daily Mail.Astfel, cercetatorul le recomanda companiilor care isi doresc ca angajatii lor sa fie mai sanatosi si mai fericiti (si, in consecinta, mai productivi) sa le permita acestora sa inceapa ziua de lucru de la 10 sau mai tarziu. In functie de ceasul lor intern, unii angajati ar trebui sa poata sa inceapa activitatea chiar la pranz, potrivit lui Kelley."In lumea occidentala, adultii dorm in medie sase ore si jumatate pe noapte in timpul vietii active, in timp ce stiinta ne arata ca avem nevoie de cel putin opt ore", a spus Kelley pentru Sunday Times.Interesul pentru somn i-a fost trezit ca urmare a propriei experiente, dupa ce la 15 ani s-a imbolnavit in conditiile in care trebuia sa se trezeasca foarte devreme pentru a prinde autobuzul de la ora 6:00, programul la scoala din California la care mergea incepand de la 7:15.Kelley este autorul cartii "Body Clocks", in cadrul careia grupeaza oamenii in cinci categorii, incepand de la cei care sunt foarte activi dimineata pana la cei care ating cel mai ridicat nivel de energie seara."10:00 este cea mai echitabila ora de incepere a programului, daca ar trebui sa alegem o singura ora pentru toata lumea. Ar reduce privarea de somn pentru populatie ca intreg cu 70%, la 36 de minute in medie pe zi", considera Kelley.In cartea sa, cercetatorul sugereaza ca oamenii ar trebui sa afle, prin intermediul unui test, care este tiparul lor natural de somn si sa-si adapteze programul in mod corespunzator.C.S. ...citeste mai departe despre " Companiile ar trebui sa-si lase angajatii sa vina de la 10 la munca, daca vor ca acestia sa fie sanatosi si fericiti " pe Ziare.com