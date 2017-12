Podiumul a fost completat de vecinele noastre Ungaria (+12,6%) si Bulgaria (+10,7%), ceea ce semnifica o tendinta regionala dar mult mai pronuntata la noi.De retinut pentru plasarea in contextul evolutiilor din fostele state socialiste, valori semnificative de majorare a costurilor cu forta de munca s-au consemnat si in Estonia (+8,6%), Lituania (+7,9%), Slovacia (+7,3%), Cehia (+7,0%) si Slovenia (+6,8%). Tot in Balcani, cu noi si bulgarii, la greci s-a consemnat o crestere de +9,7%.Media pe intreaga Uniune a fost cu mult mai mica, de doar 2,1%, in timp ce cresterea costului orar al muncii in Zona Euro a fost de numai 1,6%. S-au consemnat chiar si scaderi ale costului orar al muncii, in Portugalia (-1,1%) si Finlanda (-3,0%). Rezultatul pentru Europa Centrala si de Est este o crestere relativa a costurilor cu angajatii si o erodare a competitivitatii prin costul mai scazut al fortei de munca.Un avans semnificativ al costurilor salariale in Romania era de asteptat, deoarece acum doi ani ne situam pe ultimul loc in UE la partea care revine remunerarii muncii din rezultatul activitatii economice, cu doar ceva mai mult de 30% (fata de peste 40% in marea majoritate a tarilor din jur si peste 50% in aproape toate tarile occidentale dezvoltate).Problema majora - repartizarea cresterilor: zona business vs. non-businessCeea ce ingrijoreaza in mod deosebit pentru Romania este modalitatea in care a fost distribuita aceasta crestere salariala. Spre deosebire de mai multe state foste socialiste (inclusiv vecina noastra de la sud de Dunare) si de tendinta inregistrata clar la nivelul mediei UE, la noi cresterea costurilor cu munca a fost mai mare in zona non-business a economiei.Citeste mai multe despre Costul muncii in Romania: defazaj sever intre zona business si non-business. Marea problema a structurii cresterii, in context european si regional pe Curs de guvernare ...citeste mai departe despre " Costul muncii in Romania: Defazaj sever intre zona business si non-business " pe Ziare.com