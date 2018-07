Criza de personal pe litoral: Hotelurile si restaurantele angajeaza tineri de 16-18 ani care dupa o luna cedeaza si se intorc la parinti

Raducan a explicat pentru Profit.ro ca angajatorii nu sunt dornici sa angajeze tineri intre 16 si 18 ani, pentru ca legea le interzice sa ii puna sa lucreze noaptea sau mai mult de sase ore pe zi, desi trebuie sa ii plateasca pentru opt, dar ca alte solutii nu au.Angajatorii nu sunt deloc multumiti cu aceasta solutie, pentru ca legea ii obliga sa-i plateasca pentru opt ore pe tineri, dar acestia sa munceasca doar sase ore pe zi si fara sa lucreze in turele de noapte."Criza de personal de pe litoral e atat de mare in acest an incat am fost nevoiti sa acceptam masiv aceasta categorie de personal, tinerii de 16-18 ani. Sunt foarte multe hoteluri si restaurante care au astfel de angajati, in special pentru muncile necalificate: picoli, chelneri, ajutoare la bucatarie, debarasatori etc. In multe din restaurantele independente, dar si in cele ale hotelurilor de pe litoralul romanesc, ponderea tinerilor de 16-18 ani depaseste 50% din numarul total de angajati", a adaugat prim-vicepresedintele FPTR.Tinerii intre 16 si 18 ani castiga, in medie, in jur de 1.200-1.400 de lei pe luna, avand cazarea si masa asigurate.Problema este ca tinerii se asteapta la altceva, iar realitatea ii dezamageste si ajung sa renunte foarte repede."Ei vin la mare ca sa se distreze si sa castige un ban, dar pierd noptile prin cluburi si ajung obositi la munca, iar dupa o luna cedeaza si se intorc la parinti. Conditiile din hoteluri sunt mult sub cele de acasa, pentru ca tinerii dorm cate 3-4 in camera, unde trebuie sa faca si curatenie, iar mesele sunt regulate si cu meniu fix. Unii sunt dati afara pentru ca sunt lenesi, iar altii pentru ca sunt obraznici", a adaugat Raducan.Conform estimarilor, aproximativ 3.000 de tineri intre 16 si 18 ani lucreaza acum pe litoral.Citeste si Romania trece prin cea mai grava criza de forta de munca din istoria recenta - analiza Keysfin ...citeste mai departe despre " Criza de personal pe litoral: Hotelurile si restaurantele angajeaza tineri de 16-18 ani care dupa o luna cedeaza si se intorc la parinti " pe Ziare.com