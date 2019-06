Cu cat esti mai educat, cu atat iti e mai greu sa gasesti un job - Paradoxul unei economii emergente

Rata somajului in randul barbatilor analfabeti din aceasta tara este mai mica decat in cazul celor care au absolvit ciclul de invatamant secundar, atat in comunitatile rurale, cat si in cele urbane.Asa arata un raport realizat de Kotak Institutional Equities, care se bazeaza pe cifrele publicate de agentia indiana pentru ocuparea fortei de munca. Aceeasi situatie se observa si in ceea ce priveste populatia feminina.Mai exact, rata somajului in randul analfabetilor din zona rurala a Indiei este de 1,7%, iar la orase - de 2,1%. In acelasi timp, 10,5% dintre cei care locuiesc la sate si au educatie superioara sunt fara joburi, respectiv 9,2% - in cazul celor de la orase, relateaza Financial Express.Rapoartele publicate de alte institutii descriu acelasi paradox.Centrul pentru Monitorizarea Economiei Indiene, un think-tank cu sediul in Mumbai, a publicat o statistica ce releva faptul ca rata somajului este cea mai mare in randul tinerilor care au studii superioare, relateaza Business Insider.Concluzia? Criza joburilor pentru indienii cu educatie inalta este o bomba cu ceas, avand in vedere ca jumatate din populatia ce numara 1,3 miliarde de persoane are sub 25 de ani."Rata mare a somajului in randul celor cu educatie inalta are drept cauze atat numarul insuficient de joburi, cat si programa scolara, care nu pregateste cu adevarat tinerii pentru nevoile companiilor", arata raportul think-tank-ului.In plus, 13 milioane de femei au iesit de pe piata muncii in ultimii sase ani. Normele sociale, cresterea prosperitatii familiilor si lipsa oportunitatilor reprezinta doar cateva dintre motive, relateaza The Wire.Citeste si: De ce indienii sunt lideri atat de buni incat au ajuns sa conduca Google Microsoft si PepsiCo?Raza de sperantaSpecialistii sustin ca se vede luminita de la capatul tunelului. Asta pentru ca din ce in ce mai multi indieni lasa agricultura pentru servicii."Schimbarea este posibila gratie oportunitatilor mai bune in zonele non-agricole din India rurala, in conditiile in care creditele bancare se acorda mai usor, iar infrastructura este imbunatatita tot mai mult", potrivit raportului Kotak.De asemenea, munca la negru incepe sa fie din ce in ce mai putin prezenta. ...citeste mai departe despre " Cu cat esti mai educat, cu atat iti e mai greu sa gasesti un job - Paradoxul unei economii emergente " pe Ziare.com