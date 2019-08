"La TAROM, Consiliul de Administratie a aprobat restructurarea si modificarea organigramei pentru mai multe directii, cu precadere de la directia comerciala, directia de achizitii si directia economica.I-am spus doamnei director al TAROM ca misiunea este grea, trebuie sa uite de trecutul pe care il are in TAROM, sa nu fie implicata emotional, pentru ca altfel nu va face nimic", a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, este vorba de 300 de persoane pentru inceput."Sa vedem si ce facem la departamentul tehnic. Din cei aproximativ 470 de angajati de la tehnic, o parte dintre ei nu lucreaza la intregul potential. Si atunci cred ca ar fi indicat sa facem un centru de profit separat, se se intretina tehnicul singur, din contracte de reparatii de aeronave ale altor companii, nu doar TAROM.Veniturile de la terte companii sunt in scadere. Cred ca trebuie dat un imbold sa lucreze cu cat mai multe companii", a continuat ministrul.Cuc a adaugat ca urmeaza la CNAIR taierea mai multor posturi de conducere."Avem foarte multe posturi de conducere, avem foarte multi oameni care teoretic se pricep foarte mult, dar dorinta mea e sa vad ca se pricep si la implementarea proiectelor, dar este si mult balast si trebuie sa luam decizii radicale", a continuat seful de la Transporturi.In acest sens, directorul general al CNAIR, Sorin Scarlat, a aratat ca va fi o restructurare generala in toate departamentele companiei de drumuri.Totodata, intrebat ce se va intampla cu acesti oameni, Cuc a precizat: "Daca sunt competenti, sunt convins ca nu va fi o problema pentru ei sa-si gaseasca un alt loc de munca".Citeste si Cuc anunta concedieri la companiile din Transporturi: Nu mai tinem un stufaris de oameni care nu fac nimic ...citeste mai departe despre " Cuc anunta ca peste 300 de angajati TAROM vor fi concediati. Schimbari majore si la CNAIR " pe Ziare.com