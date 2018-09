In cazul lui Elon Musk, CEO-ul Tesla si al SpaceX, este vorba de o simpla intrebare: "Care au fost cele mai dificile probleme cu care te-ai confruntat si cum le-ai rezolvat?", noteaza CNBC.Potrivit miliardarului, este o intrebare foarte importanta, deoarece modul in care candidatul va raspunde va oferi informatii foarte pretioase despre rolul real al acestuia in cadrul unui proiect sau al unei companii. Mai exact, daca el este cel care si-a asumat proiectul si a gasit solutii la o problema sau daca a fost doar un membru al echipei care a facut acest lucru."Cei care au rezolvat cu adevarat problema stiu exact cum au facut-o. Stiu micile detalii", a explicat Musk.Acesti candidati pot vorbi detaliat in legatura cu dificultatile cu care s-au confruntat si cu strategiile pe care le-au folosit pentru a le depasi. Candidatii foarte buni pot raspunde la intrebare la "niveluri multiple".Dimpotriva, cei care pretind ca au rezolvat problema "ajung la un singur nivel, poate, dupa care se blocheaza"."Oricine s-a chinuit mult cu o problema nu uita niciodata", este convins seful Tesla.C.S. ...citeste mai departe despre " Cum isi da seama Elon Musk daca un candidat minte la interviu " pe Ziare.com