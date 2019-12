Cum poti obtine jobul dorit, chiar daca nu ai experienta

Cu toate ca angajatorii prefera, de cele mai multe ori, angajati cu experienta relevanta jobului pentru care aplica, nu rare sunt cazurile cand companiile decid sa le dea o sansa si proaspetilor absolventi, incercand sa-i integreze in campul muncii prin diferite programe de internship.Se spune ca primul job este cel mai greu de obtinut, iar daca iti doresti sa faci cat mai rapid trecerea de la fost student la actual angajat, este cazul sa aplici cateva trucuri. Iata care sunt principalele lucruri pe care le-ai putea face pentru a obtine primul tau job.Chiar daca ai terminat facultatea intr-un oras mare, in care oferte de locuri de munca sunt foarte numeroase, exista sansa ca multe dintre acestea sa fie diferite de ceea ce iti doresti tu. In aceasta situatie, nu este oportun sa aplici la joburi doar in orasul tau, daca oferta de munca pe specializarea ta nu este una foarte variata.In schimb, ar trebui sa-ti largesti orizonturile si sa-ti cauti de munca si in alte orase din tara. De exemplu, oferta de joburi Cluj este foarte variata in acest moment, pe fondul dezvoltarii rapide a intregului judet si a aparitiei companiilor multinationale. Astfel, luand aceasta decizie, ai sanse mult mai mari de a te angaja rapid dar si de a gasi un loc de munca mai bine platit, la care sa inveti lucruri noi.Daca ai aplicat deja la mai multe joburi dar nu ai reusit sub nicio forma sa fii acceptat, trebuie sa iei in calcul ca poate ar trebui sa schimbi abordarea. Nu este nimic gresit in a-ti cauta un job pentru care esti supracalificat, atat timp cat acel job are legatura cu domeniul in care iti doresti sa performezi.De exemplu, daca iti doresti sa lucrezi in marketing sau intr-o agentie de publicitate, dar nu reusesti sa-ti gasesti un job mulat pe specializarea ta, poti opta pentru un loc de munca sub pregatirea ta, prin care sa fii tinut la curent cu toate noutatile din domeniu si sa ai posibilitatea de a avansa, dupa doar cateva luni, la pozitia pe care ti-o doreai de la bun inceput.Pentru foarte multi angajatori, cea mai mare calitate pe care un potential angajat ar trebui sa o aiba nu este experienta, ci dorinta de a se autodepasi, de a invata lucruri noi si de a duce lucrurile la bun sfarsit. Daca poti demonstra ca ai aceste calitati, sansele de a fi angajat sunt extrem de mari, iar tu vei putea incepe sa lucrezi la noul tau job in cel mai scurt timp.Pentru a reusi sa convingi angajatorii ca posezi aceste calitati, este necesar sa redactezi un CV in care sa-ti scoti in evidenta setea de succes si determinarea. Mentioneaza proiectele de grup care s-au finalizat cu succes multumita orientarii tale spre rezultate si a perseverentei tale, deoarece toti angajatorii isi doresc o astfel de persoana in firma lor. La interviu, vorbeste cat mai mult despre dorinta de a excela si incearca sa compensezi lipsa experientei printr-o atitudine pozitiva.Ca proaspat absolvent, vei ajunge sa aplici la foarte multe joburi, insa de cele mai multe ori vei constata ca eforturile tale nu sunt rasplatite cu o invitatie la un interviu si nici macar cu un raspuns.Aceasta este o perioada critica in incercarea ta de gasire a unui loc de munca, pentru ca te-ai putea simti deznadajduit si ai putea simti ca incercarile tale nu vor fi niciodata incununate de succes.Totusi, este important sa continui sa aplici la toate joburile care corespund profilului tau si sa te gandesti ca acesta este singurul mod prin care vei putea obtine locul de munca mult dorit. De asemenea, poti aplica si la joburile entry-level pentru care nu indeplinesti criteriile de experienta mentionate in anuntul de angajare.Exista multi angajatori care sunt dispusi sa faca abstractie de la aceasta conditie, daca vad in tine un candidat care s-ar putea adapta cu usurinta la cerintele jobului si care ar putea invata repede toate procedurile de lucru.Atunci cand esti la inceput de cariera este important sa "vanezi" toate oportunitatile aparute, sa arati ca esti o persoana dedicata, dornica de noi provocari si sa depui eforturi constante pentru a-ti gasi un job potrivit pentru tine.