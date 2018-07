Doar in Japonia e mai greu sa gasesti lucratori calificati decat in Romania. De ce am ajuns in aceasta situatie si cum pot angajatorii sa faca fata crizei

Cifrele arata ca 4 din 5 intreprinzatori intampina probleme in gasirea angajatilor de care au nevoie. De fapt, atat de rau stau lucrurile incat unui intreprinzator din Romania ii este, astazi, de patru ori mai greu sa isi gaseasca angajatul potrivit decat unuia din Marea Britanie.Iata cum au ajuns angajatorii din tara noastra in aceasta situatie de criza si cum ar putea-o depasi.Peste un milion de oameni bine pregatiti in meseriile lor ar angaja chiar astazi intreprinzatorii din Romania. Din pacate, nu au cum sa gaseasca atatia, in conditiile in care mai bine de o treime din populatia activa a tarii - adica peste 4 milioane de persoane - lucreaza deja in strainatate.Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMM), Florin Jianu, a explicat pentru Ziare.com ca nu romanii plecati sunt de vina pentru deficitul de forta de munca intampinat de intreprinzatorii locali, ci statul care n-a stiut cum sa isi tina in tara oamenii buni de munca."Desi am fi tentati sa spunem ca migratia populatiei active reprezinta principala cauza a lipsei fortei de munca, aceasta este doar o consecinta a unor politici economice si sociale inadecvate de-a lungul celor 28 de ani.Lipsa unei viziuni de sustinere a cresterii economiei private, de intarire a fortei economice capabile sa creasca sustenabil salarii, lipsa unei viziuni de dezvoltare si pozitionare a Romaniei pe harta investitiilor, politici speciale inadecvate nevoilor romanilor, lupta surda a unor politicieni fara viziune si cu o pregatire manageriala precara au adus Romania ca in acest moment un milion de locuri de munca sa fie vacante", a declarat Florin Jianu.In mod normal, macar acum, in al doisprezecelea ceas, statul ar trebui sa ia masurile necesare insanatosirii economiei si reducerii deficitului de forta de munca. Mai exact, spune Florin Jianu, se se concentreze pe doua directii importante. Mai intai, sa adopte "politici publice de sprijin si intarire a mediului economic privat prin investitii din banii statului si din fonduri europene si concentrarea pe crearea de companii solide din categoria intreprinderilor medii si mari".In paralel, statul ar trebui, de asemenea, sa creeze un "mecanism stabil de crestere a salariului minim, adoptat in acord cu partenerii sociali si comunicat pentru urmatorii ...citeste mai departe despre " Doar in Japonia e mai greu sa gasesti lucratori calificati decat in Romania. De ce am ajuns in aceasta situatie si cum pot angajatorii sa faca fata crizei " pe Ziare.com