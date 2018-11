"La finalul anului 2018, avem anuntate disponibilizari colective de personal din partea a doua firme din judetul Bistrita-Nasaud. O firma cu obiect de activitate fabricarea sticlei si a articolelor din sticla din Bistrita, firma aflata in insolventa, care disponibilizeaza 96 de persoane dintr-un total de 96 persoane.A doua firma are ca obiect de activitate fabricarea articolelor de imbracaminte, este din Sangeorz-Bai si dintr-un total de 30 persoane disponibilizeaza 15", a declarat purtatorul de cuvant al Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca Bistrita-Nasaud, Adina Preda.In acest an, in Bistrita-Nasaud a mai avut loc inca o concediere colectiva la o firma de procesare a carnii, care a disponibilizat 56% din angajati, respctiv 124 de persoane din cele 221.Citeste si Guvernul va impune un salariu minim de 3.000 de lei in constructii. Cadrele didactice vor avea 14 salarii pe an si alte prime si beneficii ...citeste mai departe despre " Doua firme din Bistrita anunta concedieri colective la sfarsitul anului " pe Ziare.com