Elvetia prelungeste cu un an restrictiile pe piata muncii pentru romani

In sedinta desfasurata miercuri, Guvernul federal de la Berna a luat decizia de principiu privind prelungirea restrictiilor temporare pentru romani si bulgari, urmand ca o ordonanta executiva in acest sens sa fie adoptata la inceputul lunii mai.Amintim ca, anul trecut, guvernul din Elvetia a dispus activarea unei clauze prevazute in acordul cu Uniunea Europeana care prevede introducerea, in mod temporar, a unor restrictii pe piata muncii elvetiana pentru cetatenii romani si bulgari.Elvetia a eliminat, de la 1 iunie 2016, toate restrictiile pe piata muncii impuse cetatenilor romani si bulgari, insa masurile de limitare a imigratiei pot fi reintroduse unilateral in cazul in care se constata un aflux de imigranti din cele doua tari."In cazul in care imigratia din Romania si Bulgaria va depasi cu 10% media ultimilor trei ani, pe 1 iunie 2017 sau cel tarziu pe 1 iunie 2018, Consiliul Federal va putea introduce noi restrictii pe piata interna a muncii, valabile pana pe 31 mai 2019", avertiza Guvernul de la Berna in aprilie 2016.In momentul aderarii Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, Elvetia introdusese restrictii privind accesul cetatenilor celor doua state pe piata muncii, eliminate insa formal in iunie 2016. Elvetia nu este membra a Uniunii Europene, dar face parte din Zona Economica Europeana si din Spatiul european de libera circulatie Schengen.